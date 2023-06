La Fondation Saputo réinvestit 30 millions $ dans Saputo

La Fondation Mirella et Lino Saputo a acheté pour près de 30 millions $ d’actions de Saputo au cours des derniers jours, profitant de la chute du titre en Bourse.

La transaction ne visait pas à «soutenir le cours boursier» de Saputo, a assuré jeudi au Journal Francesco Miele, vice-président directeur de la Fondation.

«Nous avons vu une opportunité d’achat et comme tant d’autres, nous l’avons saisie», a-t-il soutenu.

L’action de Saputo a fléchi de plus de 15 % depuis que l’entreprise a fait état d’une baisse de la demande pour ses produits, il y a trois semaines.

«Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien continu du fondateur de notre société par le biais d’un organisme qui lui tient tant à cœur», a indiqué le géant de la transformation du lait dans une déclaration.

Gros achats en 2021

Rappelons qu’en 2021, la Fondation avait acquis pour plus de 100 millions $ d’actions de Saputo après une autre chute du titre.

Le PDG de l’Institut sur la gouvernance, François Dauphin, avait alors souligné qu’il était inhabituel qu’une fondation achète un important bloc d’actions d’une entreprise liée.

La Fondation détient désormais 0,9 % des actions de Saputo, contre 0,7 % en 2021. À cela s’ajoute la participation de près de 32 % – d’une valeur de plus de 3,9 milliards $ – que détient personnellement Lino Saputo dans l’entreprise.

À la fin de 2021, la Fondation possédait des actifs d’une valeur de plus de 885 millions $. En 2021, elle a reçu plus de 11 millions $ en dons et a versé plus de 14 millions $ à d’autres organismes.