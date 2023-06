L'acteur Jonathan Majors dépose une plainte pour violence contre la femme qui l'accuse d'agression

Jonathan Majors a déposé une plainte pour violence domestique contre la femme qui l'a accusé d'agression en mars.

L'acteur de Creed III a été arrêté à New York le 25 mars et accusé d'agression et de harcèlement aggravé par son ex-petite amie, Grace Jabbari. Selon des documents judiciaires obtenus par Insider mardi, la star d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a déposé une plainte reconventionnelle auprès de la police de New York, le 21 juin, contre la plaignante, âgée de 30 ans.

Dans sa plainte, déposée le lendemain d'une comparution devant le tribunal, il a affirmé que c'était elle qui l'avait agressé, et non l'inverse, pendant une dispute. Il a expliqué qu'elle était « ivre et hystérique » et qu'elle l'avait griffé, giflé et avait attrapé son visage. La plaignante l'avait précédemment accusé de lui avoir cassé le doigt, de lui avoir tordu le bras et de lui avoir frappé l'oreille, la faisant saigner.

L'avocate de la défense de l'acteur, Priya Chaudhry, a confirmé à Insider que la police new-yorkaise avaient décidé de mettre Grace Jabbari en garde à vue, au moins pour l'interroger sur les affirmations de Jonathan Majors, mais que les procureurs de Manhattan étaient revenus sur cette décision. « Depuis le début, nous avons dit que Jonathan Majors est innocent et qu'il est prouvé qu'il est la victime ici », a déclaré l'avocate au New York Post dans un communiqué.

L'acteur doit être jugé le 3 août.