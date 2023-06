Le Bodyguard au Capitole: Whitney Houston et Kevin Costner auraient été fiers

Jennifer-Lee Dupuy et Frédérick De Grandpré ne pouvaient pas rendre un meilleur hommage à la regrettée Whitney Houston et à l’acteur Kevin Costner, jeudi soir, pour la première de la comédie musicale Le Bodyguard, au Capitole.

L’adaptation théâtrale du film de 1992 a été sans faille. Celle qui interprétait le rôle de Rachel Marron, une chanteuse de renommée mondiale, n’a pas craint de pousser les notes devant les spectateurs, qui ont rempli Le Capitole. Ce n’est cependant pas sa voix à elle seule qui a charmé le public, qui a aussi très bien accueilli la touche d’humour proposée par le metteur en scène, Joël Legendre.

I Will Always Love You

Tout y était pour la chanson que tout le monde attendait. La robe à paillettes argentées de l’actrice était tout simplement magnifique; sa voix, qui a atteint de nouveaux sommets lors de ce titre, était envoûtante; l’éclairage divin et le petit podium sur lequel elle était perchée étaient à point, bref, une performance qui a fait verser plus d’une larme aux admirateurs présents sur place.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Bien entourée

Même si Dupuy avait été capable de charmer la foule par sa voix comme unique outil, il faut donner du crédit à ses collègues, tant en chant qu’en danse et en jeu d’acteur.

Matthieu Lévesque, qui incarnait Sy Spector, l’attaché de presse de Rachel Marron, a montré toute l’étendue de son talent. Dans son personnage excentrique, l’acteur a réussi à faire rire la foule, comme il a réussi à la bercer avec sa voix mélodieuse.

Frédérick De Grandpré, qui personnifiait le rôle-titre de Frank Farmer, a été fidèle à lui-même. Celui qu’on connaît pour ses rôles plus sérieux a été en mesure de jumeler la froideur de son personnage avec l’intensité des émotions que Farmer ressentait pour sa cliente. Les spectateurs ont particulièrement réagi lors des scènes de rapprochements entre les deux acteurs, qui semblaient avoir une véritable chimie sur la scène.

Sièges vides pour la dernière chanson

Il n’y avait plus un seul banc qui était occupé lorsque les premières notes de I Wanna Dance with Somebody se sont fait entendre, puisque tout le monde était debout pour taper des mains et chanter. Tous les acteurs se sont réunis sur scène pour le dernier morceau du spectacle, qui fut haut en couleur, tant du côté des décors que du côté des costumes.