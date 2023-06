Repêchage LNH: le Lightning sélectionne Ethan Gauthier... avec le choix du Canadien

NASHVILLE | Ethan Gauthier est devenu le premier Québécois sélectionné au repêchage de la LNH. Le Lightning de Tampa Bay en a fait la 37e sélection du deuxième tour, choix qui appartenait préalablement au Canadien de Montréal.

Le Lightning avait reçu ce choix de l'Avalanche du Colorado en retour de Ross Colton, mardi, qui de leur côté l'avait acquis dans la transaction qui a envoyé Alex Newhook à Montréal.

Mais ça ne faisait pas un pli au jeune ailier! «Je suis heureux d'être un membre du Lightning de Tampa Bay!», a-t-il lancé, tout sourire, à un collègue qui lui faisait remarquer que cette sélection avait appartenu au Tricolore.

De la déception à l'euphorie

Ce sourire était d'ailleurs difficile – voire impossible – à lui enlever, et ça allait bien à l'encontre des sentiments qui l'habitaient, à peine 12 heures plus tôt, après qu'il a passé la première ronde au complet dans les gradins sans entendre son nom.

«Ç’a été une soirée difficile, puisque j'avais eu de bons pressentiments avec certaines équipes. J'avais eu des discussions qui me laissaient croire que je sortirais en première ronde. C'était une déception, puisque c'est un rêve d'être repêché en première ronde et de monter sur la scène. Par contre, je suis un joueur de caractère, ça fait partie de mon identité et je vais prouver que je méritais d'être un choix de première ronde.»

Take it all in, Ethan 🤩 pic.twitter.com/WrXEdoh3uz — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 29, 2023

En soirée, après la première ronde, Gauthier et sa famille avaient croisé le directeur général du Lightning, Julien BriseBois, ainsi que le directeur des opérations hockey de l'équipe, Mathieu Darche.

«Je n'avais pas beaucoup parlé au Lightning. Mathieu m'a dit qu'il s'attendait à ce que je sorte en première ronde. [...] Quant à BriseBois, il ne m'a même pas parlé du repêchage. Il m'a juste dit de profiter du moment et que j'étais un joueur qu'ils aimaient beaucoup.»

La meilleure destination possible

Une fois la déception passée, Gauthier s'était mis à regarder l'ordre de sélection de la deuxième ronde et il avait encerclé la 37e sélection, celle du Lightning.

«Quand j'ai vu que Tampa Bay parlait au 37e rang, j'ai dit à mon frère: “Si je m'en vais à Tampa, je serai le gars le plus heureux du monde.” Je suis honoré de faire partie de cette organisation. [...] Ils ont démontré dans les dernières années qu'ils savent bâtir des équipes gagnantes et c'est ce qui m'excite le plus de joindre leur organisation.»

En 66 matchs avec le Phœnix de Sherbrooke la saison dernière, Gauthier a récolté 69 points. Il a récemment été échangé aux Voltigeurs de Drummondville.