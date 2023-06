Le Québec, toujours champion des impôts et des nombreuses taxes

En proportion du PIB, les revenus et les dépenses des administrations publiques au Québec (provincial, fédéral, municipal) sont globalement plus élevés que dans la plupart des provinces. Ce qui n’est pas peu dire.

• À lire aussi: Bientôt une hausse de la taxe sur les carburants?

• À lire aussi: Hausse salée des taxes scolaires en vue

• À lire aussi: Les riches s’en sortent bien fiscalement

C’est ce qui ressort notamment du «Panorama des finances publiques du Québec» de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke que viennent de publier les chercheurs Michaël Robert-Angers, Luc Godbout, Frédérick Hallé-Rochon, Suzie St-Cerny et Julie S. Gosselin.

Au chapitre des revenus, le Québec arrive en tête de toutes les provinces en affichant en proportion de son PIB les recettes consolidées des administrations publiques les plus importantes au pays. Par recettes consolidées, on entend les impôts des particuliers, les impôts des sociétés, les taxes de tout acabit, les transferts fédéraux, les taxes foncières, les revenus divers tirés des services gouvernementaux, etc.

Nos administrations publiques ont ainsi récolté en 2021 (dernière année disponible) des recettes globales équivalant à 34,7 % de notre PIB. Cela représente des revenus de l’ordre de 175 milliards de dollars que l’on est venu chercher dans les poches des contribuables.

À titre de comparaison par rapport à leur PIB respectif, il faut savoir que l’on dépasse largement la moyenne canadienne (27,3%), l’Ontario (25,7%), la Colombie-Britannique (25,1%) et l’Alberta (21,8%).

ET VICE-CHAMPION DES DÉPENSES GOUVERNEMENTALES

Concernant les dépenses gouvernementales, le Québec accapare la deuxième place alors que celles-ci totalisent 27,5% du PIB québécois, dont 25,2% en dépenses de programmes, 1,7% en frais de la dette et 0,7% en Fonds des générations.

On n’est devancé que par l’Île-du-Prince-Édouard avec 30,1% de son PIB en dépenses de gouvernement.

Au chapitre des dépenses gouvernementales, on supplante de beaucoup la moyenne canadienne (21,3% du PIB) et les prospères provinces de l’Ontario (19,1%), de la Colombie-Britannique (20,3%) et de l’Alberta (17,2%).

Autre indicateur démontrant que le Québec se «distingue» des autres provinces: la répartition des dépenses des administrations publiques dans les quatre grandes catégories.

Voici ladite répartition des dépenses publiques au Québec, à comparer à la moyenne pondérée des provinces:

- En santé: 36,6% (37,1%)

- En enseignement: 16,0% (18,2%)

- En protection sociale: 18,8% (15,1%)

- Autres: 28,5% (29,6%)

Dans l’ensemble des 10 provinces, le Québec arrive ainsi au septième rang pour la proportion de ses dépenses publiques consacrées à la santé; au neuvième rang des provinces du côté des dépenses allouées en enseignement; au premier rang au chapitre des dépenses en protection sociale; et au huitième rang dans la catégorie «autres».

Un mot maintenant sur l’endettement du Québec. On fait partie des provinces les plus endettées en proportion du PIB, notre dette nette atteignant les 37,4% à la fin de l’exercice budgétaire 2022-23. Seule l’Ontario nous devançait avec un taux de 37,8% de son PIB. La dette nette moyenne des provinces était nettement plus basse, soit 28,7% du PIB.

SURMORTALITÉ QUÉBÉCOISE

Fait majeur à signaler: au chapitre des dépenses en matière de santé reliées à la COVID-19, c’est le Québec qui arrive en tête des provinces.

Lors des trois années (2020, 2021, 2022), d’après la compilation effectuée par l’Institut canadien d’information sur la santé, on a dépensé 2843$ par tête de Québécois, à comparer à 1995$ par tête de Canadien.

Malheureusement, selon Kimberlyn McGrail, du Canadian Medical Association Journal, c’est au Québec où on a enregistré entre le 14 mars 2020 et le 23 octobre 2021 le plus grand nombre de décès liés à la COVID-19 au Canada, soit 11 470. C’est 1666 de plus qu’en Ontario, qui comptait pourtant 6,2 millions d'habitants de plus que nous.