Le renvoi de Lisa Laflamme: ses cheveux gris innocentés!

C’est officiel, les cheveux gris de Lisa Laflamme n’ont rien eu à voir avec son départ comme cheffe d’antenne de CTV. Dieu merci !

L’an dernier, presque à la même date, Michael Melling, le nouveau patron de l’information à CTV, avait donné son quatre pour cent à celle qui était depuis 2011 à la tête du CTV National News, le journal télévisé le plus regardé au pays. En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, les téléspectateurs montèrent aux barricades, dénonçant l’âgisme éhonté dont faisait preuve CTV, propriété de Bell Média. Comme des milliers de femmes, Lisa Laflamme avait profité de la pandémie pour cesser de teindre ses cheveux.

Sans qu’ils le disent tout haut, quelques journalistes de CTV — dont l’un que j’avais interrogé — estimaient plutôt que leur nouveau patron acceptait mal que Lisa lui tienne tête et discute même ouvertement ses directives. Le grand boss de Bell Média lui-même, Wade Oosterman, s’était plaint à quelques reprises du biais de Lisa Laflamme à l’égard des libéraux. Michael Melling mit donc fin au contrat de Lisa Laflamme qui refusait qu’on mette en doute son objectivité et celle du téléjournal.

UN CLIMAT TOXIQUE

Il n’en fallait pas plus pour qu’on prétende qu’il existait un climat toxique à l’intérieur de la salle de nouvelles de CTV. Bell Média, comme toutes les grandes entreprises, déteste qu’on laisse entendre qu’il existe chez eux un climat malsain.

Malheureusement pour Melling, qui venait d’être promu à la direction de l’information sept mois plus tôt, M. Oosterman jugea bon de le sacrifier afin de laisser croire que tout ce malheureux épisode n’était qu’un simple conflit de personnalités entre son vice-président à l’information et sa cheffe d’antenne.

Quelques jours à peine après le départ de Lisa Laflamme, le pauvre Melling fut affecté à un poste obscur de vice-président. Tout semblait rentrer dans l’ordre.

Mais le milieu de la télévision n’allait pas enterrer l’affaire aussi gentiment. Comme pour faire un pied de nez à Bell Média, l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision décerna quelques mois plus tard à Lisa Laflamme le prix Gordon Sinclair pour marquer sa carrière exceptionnelle. Puis, City TV, une chaîne de télévision concurrente, sauta sur l’occasion de l’engager comme correspondante vedette.

UN MALENCONTREUX ENREGISTREMENT

L’affaire serait enfin morte de sa belle mort si l’enregistrement d’une assemblée tenue le 24 août 2022, quelques jours après le départ de Lisa Laflamme, n’avait pas refait surface. À cette occasion, Wade Oosterman, qui est aussi vice-président de BCE, la compagnie mère, en profita pour se vider le cœur.

Il reprocha le manque d’équilibre dans les émissions de nouvelles de CTV et le biais que montrait Lisa Laflamme à l’égard du gouvernement libéral. Ce biais et le manque d’équilibre entre les points de vue de gauche et de droite étaient responsables, selon lui, de la perte graduelle d’auditoire du CTV National News. Sachant qu’il marchait sur des œufs, le grand boss ne laissa pas moins entendre que les journalistes n’étaient peut-être pas conscients de ce déséquilibre. Aussi bien jeter de l’huile sur le feu.

Lors de cette fameuse réunion, M. Oosterman déplora aussi que les journalistes de CTV ne soient pas plus positifs à l’endroit de Bell Média, mettant toujours l’accent sur le plus mauvais côté des choses. Eh que j’aimerais savoir ce que M. Oosterman pense aujourd’hui de son Globe & Mail, propriété de Bell Média, qui a révélé, mardi, l’existence de cet enregistrement compromettant !