La politique sur le télétravail maintenue au gouvernement même en cas de grève au RTC, dénonce le Syndicat des professionnels

Même si les chauffeurs du Réseau de transport de la Capitale (RTC) devaient déclencher une grève samedi, la politique obligeant les employés de l’État québécois à se présenter au travail deux jours par semaine sera maintenue, a regretté le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec.

Guillaume Bouvrette, président du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), a dit vouloir faire appel «au gros bon sens».

Ce dernier a insisté sur le fait qu’on peut s’attendre à ce que davantage de citoyens soient obligés de prendre leur voiture pour se rendre au travail s’il n’y a pas de bus en circulation.

À ses yeux, le fait de maintenir l’obligation d’une présence – même si c’est seulement deux jours par semaine – ne ferait que compliquer davantage la situation.

«Si des gens peuvent minimiser l’impact sur la circulation pour eux, mais aussi pour l’ensemble des gens qui peuvent être affectés, pourquoi ne pas permettre le télétravail? s’est-il demandé. Si la directive vient d’en haut, ce serait facilitant.»

Flexibilité et souplesse

Au Secrétariat du Conseil du trésor, on a affirmé, en réponse à nos questions, «qu’il est recommandé aux ministères et organismes de faire preuve de flexibilité et de souplesse dans la gestion des horaires de travail des employés qui utilisent de façon habituelle les transports en commun pour se rendre au travail, tout en respectant les conditions de travail négociées».

Le RTC a renvoyé nos questions à ce sujet au gouvernement du Québec.

Des négociations « jour et nuit »

D’autre part, Maude Mercier Larouche, présidente du RTC, a affirmé jeudi après-midi, en point de presse, que les négociations intensives avec le syndicat des chauffeurs se poursuivent «jour et nuit» jusqu’au samedi 1er juillet à 4h30 du matin (soit l’heure officielle du début possible d’une grève qui pourrait durer du 1er au 16 juillet).

Si un arrêt de travail devait être déclenché samedi, les pourparlers se poursuivraient entre les parties, a soutenu la direction du RTC. Une conférence de presse du Festival d’été de Québec, qui débute le 6 juillet, est prévue mardi prochain pour faire le point sur la situation, a précisé Mme Mercier Larouche.

S’il devait y avoir un conflit de travail, il n’est pas question pour la direction du RTC de jouer aux «briseurs de grève» en offrant un quelconque service d’une façon détournée, a-t-elle assuré.

Sans dire si le RTC déposera une demande de révision judiciaire, la présidente Mercier Larouche a renouvelé ses critiques envers le «précédent» créé par la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) qui a récemment statué qu’aucun service essentiel n’était requis au RTC en cas de grève.

D’autre part, le RTC a annoncé qu’une procédure de remboursement pour la plupart des laissez-passer achetés par les usagers sera mise en place s’il y a grève.

Le syndicat des chauffeurs n’a pas souhaité réagir jeudi après-midi.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin