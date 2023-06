Les chalets les moins chers pour un séjour

Beaucoup de chalets à louer sont en quelque sorte des résidences secondaires spacieuses, parfois même luxueuses. Les prix sont en conséquence. Certains chalets plus petits et plus modestes, tout en étant confortables, coûtent vraiment moins cher pour un séjour.

C’est souvent moins cher aussi si le chalet se trouve un peu en retrait d’un site touristique très fréquenté. Mais où donc trouver ces chalets ? Voici trois endroits où j’ai eu l’occasion de séjourner.

Les Chalets Emme

Photo fournie par Chalets Emme

À Sainte-Lucie-des-Laurentides, ces chalets se trouvent près d’une plage sur le lac Ménard. Il y en a quatre, leur nom (le Bois, le Verre, le Fer et la Terre) rappelant des matériaux d’artisans locaux pour la décoration.

Chacun des chalets a tout ce qu’il faut pour un séjour agréable : poêle barbecue, table à pique-nique avec parasol et spa privé. De petites embarcations sont à notre disposition. Télé et internet.

Tarifs : de 179 $ à 249 $ par nuit (minimum deux nuits)

La Pourvoirie Trudeau

Photo fournie par Pourvoirie Trudeau

Dans ce territoire sauvage de Saint-Zénon, les enfants s’amusent à observer les grenouilles ou à cueillir des petites fraises. On se prélasse sur la plage paisible du lac Jobin. On pêche la truite aussi.

La pourvoirie compte 36 chalets sans voisin, dotés d’un quai privé avec un pédalo et deux kayaks.

Comme il n’y a pas de wifi ni de signal pour le cellulaire, la connexion se fait plutôt avec la nature. En cas de besoin, il est possible de téléphoner au bureau d’accueil.

Tarifs par chalet (droits de pêche inclus) : à partir de 969 $ par famille 5 nuits/6 jours; à partir de 125 $ par jour par adulte.

Le Domaine Yamaska

Photo fournie par Domaine Yamaska

Situé à Bromont, le domaine de 10 chalets est à proximité de plusieurs attraits : pistes cyclables, sentiers pédestres et de vélo de montagne, sans compter le Zoo de Granby.

Sur place : piscine chauffée et jeux d’eau pour enfants. Télé et wifi dans les chalets. Même la literie et les serviettes sont incluses. Animaux de compagnie autorisés.

Tarifs : à partir de 215 $ par nuit (minimum deux nuits).

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

De la lavande à Saint-Eustache

Les champs de la Maison Lavande sont ouverts pour la floraison de juillet. Audioguide et prestations musicales. Pique-nique, boutique et espace-bistro. Une bonne note pour leur limonade à la lavande.

Du nouveau à la Ferme Guyon

Fréquenté pour ses articles horticoles et ses produits du terroir, l’établissement de Chambly nous fait découvrir une dizaine d’espèces d’oiseaux de proie à la ferme pédagogique. Présentations de 30 à 60 minutes.

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec: 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.