Les Rangers sous le charme de Gabriel Perreault

C’est avec beaucoup de joie que Gabriel Perreault a entendu son nom qui fut prononcé par les Rangers de New York, mercredi soir. Le jeune Québécois a dû patienter un peu plus longtemps que prévu, mais l’attente en a valu la peine.

Plusieurs observateurs ont crié au scandale de voir le natif de Sherbrooke ne pas trouver preneur après les 20 premiers choix. Perreault a établi un record pour le programme de développement américain avec 132 points en 63 matchs, mais son poids de 165 lb en a peut-être refroidi quelques-uns.

Avec le 23e tour de parole, les Blueshirts n’ont toutefois pas hésité, au grand plaisir du principal intéressé.

«Il n'y a pas mieux que ça, a indiqué l’attaquant au site francophone de la Ligue nationale. Une des six équipes originales, c'est vraiment "cool". Je pense au Madison Square Garden et c'est vraiment spécial.»

En entrevue avec le quotidien «New York Post», le recruteur en chef des Rangers, John Lilley, a déclaré que Perreault était le meilleur joueur disponible à ce moment du repêchage.

«C’est son sens du hockey. Je crois qu’il est un joueur de l’élite à ce niveau, a-t-il assuré. Il pense au jeu avec un coup d’avance. Il a un très bon maniement du bâton, une excellente vision et un bon lancer. Il constitue une double menace. Il peut passer, il peut tirer. Il peut marquer des buts. Il s’est démarqué avec son talent en général.»

Un trio d’exception

Avant que Perreault ne soit appelé sur scène par les Rangers, ses compagnons de trio, Will Smith et Ryan Leonard, avaient tous les deux été sélectionnés avant lui. Ils ont respectivement mis le cap vers San Jose (4e) et Washington (8e).

«On offrait tous quelque chose de différent, a dit Perreault à LNH.com. Ces gars sont très spéciaux. Will est probablement le joueur le plus habile de cette cuvée et Ryan fait sentir sa présence dans tous les aspects du jeu. Jouer avec ces deux-là est assez facile.»

«Il a connu une saison incroyable, a rétorqué Lilley en parlant du Québécois. Oui, l’équipe était particulièrement talentueuse offensivement. Il a eu de bons compagnons de trio et chaque match, c’est l’un de ces gars qui menait la charge.»

Gabriel, le plus jeune fils de Yanic Perreault, espère atteindre la Ligue nationale dans deux ans. Son frère Jacob, que les Ducks d’Anaheim ont repêché en première ronde en 2020, a effectué ses débuts dans le circuit Bettman en 2021-2022.