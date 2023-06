Lévis et son transport en commun déficient

Deux ministres, un maire et tous ses conseillers pour annoncer la réalisation de 2,9 kilomètres de voies réservées: le gouvernement caquiste et la Ville de Lévis auraient voulu illustrer, hier, le retard navrant dans le développement du transport en commun sur la rive sud qu’ils n’auraient pu trouver mieux.

Personne n’est contre la tarte aux pommes. Difficile, donc, de ne pas admettre que l’ajout de voies réservées à Lévis représente une bonne nouvelle. C’est un pas, comme le disait hier le maire Gilles Lehouillier, flanqué des ministres Bernard Drainville et Geneviève Guilbault.

Mais la vérité, c’est que ce «pas» représente un geste infinitésimal, compte tenu du retard indécent qu’a pris Lévis en matière de transport en commun. Un geste qui, comme le rappelait l’opposition hier, ne favorisera pas le transfert modal, donc le transfert vers un autre mode, mais maintiendra plutôt la part modale dans le corridor. Sans plus.

Manque d’ambition

Cycliste aguerri, Gilles Lehouillier racontait hier qu’il se faisait désormais dépasser par des vélos électriques qu’utilisent des citoyens pour se rendre au travail. Il faut quand même être sérieux et analyser la situation au-delà de l’anecdote.

Comme l’a rappelé le ministre Drainville, Lévis compte la plus importante croissance démographique parmi les 10 plus grandes villes du Québec. Elle se rapproche maintenant «dangereusement» de devenir la sixième plus importante ville québécoise, a renchéri le maire, qui a également souligné les développements à prévoir grâce aux contrats du fédéral garantis à la Davie.

Il devrait s’agir là de raisons de plus de faire preuve d’ambition, qui s’avère au contraire des plus modestes.

Depuis six ans, Lévis a en effet choisi de débarquer du projet de SRB entre Québec et Lévis, qui venait créer un lien essentiel avec un transport structurant lourd entre les deux rives. Elle ne sera pas desservie non plus par le tramway. Un transport lourd est également écarté sur le boulevard Guillaume-Couture, où seront aménagées les voies réservées.

M. Lehouillier s’enorgueillit du fait qu’on aménage les boulevards pour les rendre plus conviviaux et qu’on améliore les pistes cyclables. Mais pour une ville qui veut jouer dans la cour des grands, la mobilité y fait inexorablement figure de parent pauvre.

Coup de barre

Afin de changer les habitudes, dans une ville où 85% des déplacements s’effectuent en automobile, faute d’alternatives, il faudrait un grand coup de barre. C’est du moins ce qu’affirment l’ensemble des experts qui se sont exprimés sur la question au fil des années, quoi qu’en dise Gilles Lehouillier.

J’écris «au fil des années», parce que le maire parle de ces voies réservées, pour lesquelles le financement vient d’être réuni, depuis six ans déjà.

Si on parle d’une priorité, comme l’ont évoqué les élus hier, disons qu’on a tardé à y mettre les énergies nécessaires. Et cela, peu importe le contexte qui a fait augmenter les coûts, ce qui concerne évidemment l’ensemble des projets d’infrastructures de transport au Québec.

Affront à réparer

Soucieux de faire oublier l’affront servi ce printemps, avec l’abandon de la promesse injustifiable d’un troisième lien autoroutier, le gouvernement caquiste s’efforce de rétablir les liens avec Lévis.

Mais les ministres ont beau user de superlatifs, il faudra bien plus que des voies réservées sur moins de trois kilomètres pour trouver des solutions à la congestion sur la rive sud. Tout comme il faudra bien plus pour se faire pardonner par les électeurs.