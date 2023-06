Madonna de retour à la maison

Madonna est de retour à la maison après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital avec une grave infection bactérienne.

• À lire aussi: La chanteuse Madonna reporte le début de sa tournée mondiale, confirme son agent

L'icône de la pop de 64 ans aurait été retrouvée inconsciente chez elle à New York samedi. Elle avait alors été rapidement emmenée aux soins intensifs.

Son gérant de longue date, Guy Oseary, confirme toutefois que Madonna est maintenant de retour chez elle et se sent mieux.

Adriana M. Barraza/WENN.com

Le DailyMail a révélé que l'équipe de direction de Madonna avait tenu une réunion d’urgence sur Zoom dimanche dernier alors qu’ils craignaient qu'elle ne survive pas à l’infection bactérienne.

Le groupe, formé de plusieurs personnes qui avaient travaillé avec Madonna dans le passé, a été bouleversé d'apprendre qu'elle avait été retrouvée inconsciente à New York samedi et emmenée aux soins intensifs, où elle a été intubée pendant la nuit.

Ils ont ensuite pris la décision difficile de reporter sa tournée très attendue du 40e anniversaire.

Les billets des 35 dates qui devaient s'enchaîner de Vancouver à Las Vegas en passant par toutes les grandes villes d'Amérique du Nord (Los Angeles, New York, Houston, Chicago, Toronto, Montréal...) avaient quasiment été tous vendus dès janvier dernier.

Le «Celebration Tour» devait ensuite traverser l'Atlantique en octobre pour des concerts à Londres, Paris, Berlin, Barcelone et Amsterdam pour un show final le 1er décembre.

Mercredi, Oseary a annoncé qu'elle avait besoin de temps pour récupérer.

Le DailyMail a appris que cet évènement médical représente un signal d'alarme pour la vedette de 64 ans qui s’est donné beaucoup de mal pour se préparer à la tournée tant attendue.

Madonna Louise Ciccone, née en août 1958 dans le Michigan, de parents d'origines italienne et canadienne francophone, a commencé sa carrière de danseuse, autrice, compositrice et chanteuse à la fin des années 1970 à New York, avec 35 dollars en poche.

Getty Images via AFP

Elle a remporté sept Grammy Awards avec notamment 14 albums studio ainsi que des disques en public, bandes originales de films, compilations...

Sa carrière également de productrice, actrice et réalisatrice de films en font depuis 40 ans l'une des artistes et femmes d'affaires les plus influentes et riches de la planète.

- avec l'AFP