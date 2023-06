Paris sportifs : les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 30 juin qui valent le détour.

Baseball : Yankees de New York c. Cardinals de St. Louis

Getty Images via AFP

Le lanceur partant des Yankees de New York Domingo German est passé à l’histoire mercredi en réussissant le 24e match parfait de l’histoire des majeurs. C’est la première fois depuis 2012 qu’un artilleur réalisait cet exploit. Ses coéquipiers en offensive ont été dominants contre la pire équipe du baseball majeur, les Athletics d’Oakland, en marquant 11 et 10 points lors des deux derniers duels. Les hommes d’Aaron Boone disputent actuellement une séquence de six parties sur les terrains adverses. Ils ont triomphé à deux occasions sur une possibilité de trois jusqu’à présent dans ce périple.

Prédiction : Victoire des Yankees de New York – 1,86

Tennis : Mackenzie McDonald c. Francisco Cerundolo

AFP

McDonald a-t-il une surprise de plus dans son sac? Le 64e joueur mondial est en mission au tournoi sur gazon d’Eastbourne, lui qui est notamment venu à bout du favori et champion en titre de la compétition, Taylor Fritz, mercredi. Ses autres adversaires à cet événement étaient Marco Cecchinato et Mikael Ymer, deux féroces compétiteurs qui ont néanmoins cédé devant ses coups précis. Cerundolo serait toute une prise à ajouter à son tableau de chasse. Le membre du top 20 de l’ATP n’a pas perdu de manche en deux duels à Eastbourne. Les deux hommes ne se sont jamais affrontés auparavant. Pour McDonald, l’occasion est belle de participer à une deuxième finale en simple en carrière, à l’âge de 28 ans.

Prédiction : Victoire de Mackenzie McDonald – 2,08

Soccer : Costa Rica c. Salvador

Getty Images via AFP

Ces deux pays d’Amérique centrale ont amorcé leur phase de groupes à la Gold Cup de la même façon, c’est-à-dire en subissant un revers de 2 à 1. Le Costa Rica et le Salvador ont respectivement été vaincus par le Panama et la Martinique, et une victoire vendredi soir sera primordiale. Les Costariciens n’ont pas perdu depuis 2009 face aux Salvadoriens. Depuis cette date, ils ont enregistré cinq victoires et autant de matchs nuls. L’histoire devrait se répéter, même si de gros morceaux manquent du côté des hommes de Luis Fernando Suarez. Les «Ticos» devront retrouver la qualité de jeu qui leur a permis de participer à la plus récente Coupe du monde, il y a quelques mois.

Prédiction : Victoire du Costa Rica – 2,10