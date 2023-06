«Décevante, illogique et injuste»: des pourvoyeurs de la Haute-Mauricie déçus par l’interdiction d’accès à la forêt

Décevante, illogique et injuste... Les pourvoyeurs manquent de mots pour qualifier la décision des autorités de maintenir l’interdiction d’accès à la forêt à l’ouest du réservoir Gouin, en Haute-Mauricie.

« Ce qu’on ne comprend pas, c’est qu’il n’y a jamais eu de feux à proximité immédiate du réservoir Gouin, jamais », soutient Norman Ouellette, propriétaire de Air Mont-Laurier, opérateur de quatre pourvoiries, dont deux dans le réservoir.

Photo fournie par Norman Ouellette

Malgré la pluie des derniers jours, seule la portion à l’est du réservoir a été rouverte jeudi une situation que l’ancien président de la Fédération des pourvoiries du Québec s’explique mal.

« On peut aller à l’est, mais pas à l’ouest. Est-ce que c’est politique, qui a pris la décision ? La question on se la pose », dit-il.

Un gros « coup de crayon »

Il n’est pas le seul à ne pas comprendre comment la limite a été décidée.

« On dirait que c’est comme un gros coup de crayon qu’ils ont tracé. Mon débarcadère est dans une zone accessible, mais ma pourvoirie ne l’est pas », illustre Maxime Duval, propriétaire de la pourvoirie L’Aventurier du Gouin.

Au total, seulement cinq des 22 pourvoiries du secteur peuvent accueillir leurs clients, tant qu’ils demeurent dans la zone autorisée.

Jeudi matin, plusieurs pourvoyeurs se sont rendus aux barrages forestiers pour attendre leurs clients qui pensaient que l’entièreté du Réservoir Gouin allait être ouverte.

« Il y en a qui ont fait l’épicerie, les commissions, ils se sont rejoints. Souvent, ils louent des véhicules, ils sont venus et finalement ce n’est pas ce qui a été annoncé », explique le propriétaire des Chalets Gouin, Dominic Veilleux, qui s’est rendu à l’un de ces barrages jeudi matin.

Pertes financières

Quant à M. Ouellette, il a dû annuler les réservations pour la fin de semaine malgré le ciel bleu, des pertes totalisant 72 000 $.

Depuis juin, il a perdu 344 000 $, mais il estime pouvoir s’en sortir.

Il estime qu’une vingtaine de pourvoiries du secteur sont en proie à d’importantes difficultés financières. Pendant ce temps, Québec n’a toujours pas donné de nouvelles pour les programmes d’aide.

« On a besoin de ce signal-là, que l’industrie va être soutenue. Il n’est pas trop tard, mais ça prend un signal et une aide rapide. En termes d’aide, ça va prendre plus que des prêts », mentionne le président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec, Dominic Dugré.

Dangereux, selon la SOPFEU

Photo SOPFEU

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) affirme que des « opérations très intenses » sont en cours dans la portion du réservoir où l’interdiction subsiste.

« Il y a beaucoup de feux dans ce coin-là. C’est là où il y a le feu géant de Lebel-sur-Quévillon et la grappe de feux autour. Il y a des aéronefs, de la machinerie lourde, ce n’est pas sécuritaire d’y accéder », souligne une porte-parole, Karine Pelletier.

