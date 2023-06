Paris sportifs : Les Colts libèrent deux joueurs

Les Colts d’Indianapolis ont envoyé un message clair jeudi après-midi en montrant la porte à deux de leurs joueurs qui ont enfreint la politique de la NFL concernant les paris sportifs.

Il s'agit du demi de coin Isaiah Rodgers et du secondeur Rashod Berry. Les deux joueurs ont été suspendus indéfiniment par la ligue plus tôt dans la journée pour avoir parié sur des rencontres du circuit Goodell en 2022.

S’ils désirent réintégrer la NFL, ils devront attendre à la fin de la prochaine campagne avant d’effectuer une demande de retour au jeu.

«L’intégrité du jeu est de la plus haute importance. En tant qu’organisation, nous continuerons à éduquer nos joueurs, nos entraîneurs et notre personnel sur les politiques en place et les conséquences significatives qui peuvent survenir en cas de violation», a déclaré le directeur général des Colts, Chris Ballard, par voie de communiqué.

Rodgers a présenté ses excuses concernant cette affaire au début du mois de juin et il a dit assumer «l’entière responsabilité de ses actes». Cette déclaration a eu lieu après que la NFL a amorcé une enquête pour déterminer s’il avait enfreint les règles en matière de jeux d’argent.

Un compte de paris sportifs aurait été ouvert au nom d’un associé de Rodgers et il y aurait eu 100 transactions effectuées sur ce compte, y compris des paris sur des matchs des Colts. Le montant de ces prédictions se situait entre 25 et 50$.

Le réseau ESPN a rapporté mercredi que le joueur de 25 ans a déjà remporté 1 000$ après qu’il eut prédit le nombre de verges exactes par la course faites par un porteur de ballon des Colts dont le nom n’a pas été dévoilé.

Le natif de la Floride a passé les trois premières saisons de sa carrière avec l’équipe de l’Indiana, qui l’a repêché au sixième tour en 2020. Il lui restait une année à écouler sur son contrat de recrue d’une valeur totale de 3,4 millions$ pour quatre ans.

Pour ce qui est de Berry, il a fait sa plus récente apparition dans la grande ligue en 2021 avec les Lions de Detroit. Avant de rejoindre les Colts en janvier, il a passé la majeure partie de la dernière année au sein de l’équipe d’entraînement des Jaguars de Jacksonville.

D’autres joueurs suspendus

En plus des deux porte-couleurs des Colts, deux autres footballeurs ont été pointés du doigt, jeudi. Il s’agit du bloqueur offensif des Titans du Tennessee Nicolas Petit-Frere et du plaqueur défensif Demetrius Taylor, qui est actuellement joueur autonome.

Taylor a été suspendu jusqu’à nouvel ordre tandis que Petit-Frere ratera les six premiers duels de la saison. Le représentant des Titans avait effectué des paris qui ne concernaient pas la NFL dans les installations de l’équipe.

En avril dernier, les autorités de la Ligue avaient également sanctionné le porteur de ballon des Lions Jameson Williams ainsi que cinq autres joueurs pour des infractions à ce règlement.