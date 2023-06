Rencontré au hasard: des touristes français passent cinq jours avec un meurtrier belge en cavale

Deux jeunes Français en vacances en Catalogne ont écarquillé les yeux en réalisant lundi qu’ils venaient de passer cinq jours à faire des activités avec un meurtrier belge en cavale, qui s’était présenté à eux sous un faux nom.

«On a paniqué total. Quand on a vu ce qu’il avait fait, on n’a pas eu de problème à le dénoncer. On ne savait pas comment faire sans nous mettre en danger. On s’est dit qu’il fallait faire vite», ont relaté Myriam, 22 ans, et Yanis, 21 ans, selon ce qu’a rapporté «Le Parisien» mercredi.

Seulement quelques jours plus tôt, les deux jeunes Français se trouvaient en présence du meurtrier belge en cavale Adrien Rompen, condamné à 20 ans de prison en 2017 pour le meurtre de sa conjointe Charlène Grosdent, qui s’était présenté à eux sous le nom de «Victor», ont-ils raconté sur Twitter.

Au fil des jours, l’individu serait cependant devenu de plus en plus insistant auprès des deux amis devenus mal à l’aise, leur révélant des détails vagues sur sa vie comme le fait qu’il avait déjà fait de la prison et que ses enfants le détestaient. Ce dernier ne payait par ailleurs qu’en espèce et ne possédait ni numéro de téléphone ni adresse valide.

Mais c’est un jour où il aurait, sans le vouloir, glissé son vrai prénom dans une conversation que le duo aurait découvert le pot aux roses, en écrivant «Adrien, Belgique, recherché» dans le moteur de recherche Google, révélant le visage de leur nouvel ami.

En cavale depuis le 9 juin dernier, Adrien Rompen avait profité d’une permission de sortir pour prendre la poudre d’escampette et se sauver de sa prison de Marche-en-Famenne, en Belgique, selon le journal français.

Heureusement, les deux amis qui devaient voir l’homme en après-midi ont eu l’idée de contacter le numéro d’urgence européen, le 112, pour rapporter la position du quadragénaire, qui a finalement été arrêté au grand soulagement des proches de la victime et des deux amis.

«Donc, résumé de l’histoire: méfiez-vous des gens que vous ne connaissez pas. On ne le dira jamais assez. Dans ce monde, il y a des fous partout. Ma prochaine mission [c’est de] dénoncer Xavier Dupont de Ligonnès. Avec mon karma, il y a des chances que je le croise», a conclu la jeune femme sur Twitter.