Tour de France: «J'ai une chance de gagner», dit un Canadien qui croit pouvoir imiter Hugo Houle

Le 110e Tour de France pourrait enfin être le bon pour le Canadien Michael Woods.

« Certainement ! » répond le cycliste d’un ton affirmatif sans abuser des mots.

À sa quatrième participation, le coureur d’Ottawa a des raisons de croire qu’il pourrait mettre la main sur la plus belle victoire de sa carrière. Et il n’est pas le seul à y rêver. Sa famille, ses proches et ses supporteurs québécois le souhaitent depuis longtemps puisqu’il est toujours l’un des meilleurs grimpeurs au monde sur les pentes les plus abruptes.

« Je crois que c’est l’année où j’ai une chance de gagner une étape ou de faire un résultat dans le classement général. Je suis maigre et j’ai hâte ! » précise-t-il.

En effet, outre plusieurs arrivées en montagne, le parcours 2023 lui convient beaucoup mieux avec un seul contre-la-montre court de 22 km et une montée de 2,5 kilomètres à la fin.

Toutefois, Woods ne nie pas que la pression est plus forte.

Photo fournie par l’équipe Israel-Premier Tech

« Un peu, mais c’est seulement un jeu. Ce n’est pas comme les autres métiers ! C’était tellement cool de voir gagner Hugo, mais maintenant, j’ai la volonté de le faire aussi. Je ne suis pas jeune. Il n’y aura pas beaucoup d’autres opportunités. Je suis heureux de ce que j’ai accompli, mais une victoire au Tour, c’est le but. »

Photo Jean-François Racine

Troisième des Mondiaux en 2018 et vainqueur de deux épreuves sur le Tour d’Espagne, le Québécois d’adoption a récemment fait un stage d’entraînement de deux semaines en altitude à 2400 mètres avec Guillaume Boivin, en guise de préparation.

Photo fournie par l’équipe Israel-Premier Tech

L’importance de la famille

Pour être plus près de sa famille, l’Ontarien a préféré pour se faire les dents le Ventoux Dénivelé Challenges et la 47e Route d’Occitanie, qu’il a brillamment remportée la semaine dernière devant les siens. Sans le dire ouvertement, l’éloignement semble peser un peu.

« Toute ma famille était là, ma femme, mes deux enfants et mes parents. C’était vraiment spécial. La course s’est terminée à seulement 100 kilomètres d’Andorre où je vis. Juste de sauter dans la voiture et retourner chez toi après, ça fait du bien », ajoute Woods.

Avec des enfants en bas âge, les nombreux voyages amènent aussi des inquiétudes de parent.

« Mais ça donne des opportunités à ma famille que je n’aurais pas autrement. Ma fille fait l’école en français et elle peut parler trois ou quatre langues : anglais, catalan et espagnol. C’est dur de ne pas être toujours là, mais ma famille est chanceuse d’être ici », a expliqué le cycliste qui a déjà évoqué l’idée de retourner vivre à Gatineau après sa carrière.

Unis dans le deuil

À 36 ans, la carrière de Woods a été ponctuée de plusieurs chutes et blessures, en plus d’un deuil familial pénible à vivre. En 2018, son épouse Elly avait donné naissance à un garçon, le petit Hunter, décédé à 37 semaines de grossesse.

Photo fournie par l’équipe Israel-Premier Tech

Les liens entre Woods et Houle, lui aussi affecté par un deuil familial, sont très étroits.

Il fallait voir son visage après la victoire de son ami l’an dernier. Troisième de cette même étape, le Canadien aurait possiblement gagné en cas de pépin à son coéquipier dans les derniers kilomètres.

« Si je peux lui remettre la pareille, je serai le premier volontaire », a mentionné Houle.

En 2023, Woods mériterait bien de lever les bras au ciel dans les Alpes, au Grand Colombier, à Morzine ou à Courchevel.

Des attentes élevées pour Hugo Houle

Photo fournie par l'équipe Israel-Premier Tech

Avec un statut différent et la reconnaissance de ses pairs, le Québécois Hugo Houle se présentera au départ de son cinquième Tour de France avec le souvenir récent de l’immense joie que procure une victoire sur la plus grande course cycliste au monde.

Même si la préparation finale a été un peu bousculée par la mort de Gino Mäder au Tour de Suisse, le cycliste de 32 ans se présentera dans une excellente forme d’ici quelques heures à Bilbao, la ville espagnole qui accueille le grand départ du Tour de France, le 1er juillet.

Houle ne dépassera peut-être pas son directeur sportif Steve Bauer, qui a pris part à 11 Grandes Boucles au total, mais d’avoir goûté à la victoire lui donne envie de revivre l’expérience. Pour l’athlète de Sainte-Perpétue, était-ce le sommet de sa carrière ou le début d’une série de succès ?

« Je veux retrouver la même forme que l’an dernier et être un acteur important qui se glisse dans les échappées. Et d’être compétitif pour la victoire d’étape. Est-ce que je serai capable d’en gagner une autre ? Ce n’est pas une tâche facile et les attentes sont élevées », a reconnu le double olympien, vainqueur à Foix le 19 juillet 2022.

Des étapes cruciales

Toujours à l’offensive, agressif et présent dans les bons coups, Houle a réalisé des exploits inédits pour un cycliste québécois. Avec la maturité et la sagesse de la trentaine, il sait que les circonstances de course et la malchance peuvent anéantir même la plus belle condition physique.

« Ça reste une grande aventure. Tout peut arriver », dit-il.

Dès la première semaine du Tour, Houle retrouvera les Pyrénées, à 200 kilomètres toutefois du terrain où il avait bâti son triomphe avec l’ascension du Mur de Péguère.

« Je n’ai pas fait d’analyse détaillée encore, mais la deuxième semaine va être cruciale pour les opportunités. La troisième semaine, il y a de belles étapes. C’est plus mon terrain de jeu. Il faut réfléchir un peu, mais pas trop ! » a-t-il ajouté.

Une équipe d’attaquants

Son équipe, Israel-Premier Tech, se comporte également mieux en 2023. L’Italien Giacomo Nizzolo, absent du Tour, a remporté le Tro-Bro Léon et le Canadien Derek Gee, la révélation du dernier Giro, a été carrément époustouflant au mois de mai. Michael Woods a aussi remporté la Route d’Occitanie pour la deuxième année consécutive.

Malgré une saison difficile en 2022, l’équipe avait réussi son Tour de France avec la victoire de Houle, mais aussi celle de son coéquipier australien, Simon Clarke, lors de la cinquième étape.

Pour les différents partenaires qui appuient les cyclistes, les enjeux financiers demeurent toujours énormes en juillet. La visibilité ne s’achète pas ailleurs.

« Faut garder le même plan de match. Avec l’équipe d’attaquants que nous avons, nous pouvons faire de belles choses. Si on fait un bon Tour de France, on fait une belle année. »

Guillaume Boivin beaucoup plus confiant

Photo Jean-Francois Racine

BILBAO | Contrairement à l’an dernier, le Québécois Guillaume Boivin est arrivé au Tour de France en même temps que ses coéquipiers de l’équipe Israel-Premier Tech cette fois-ci.

Tard hier soir, il ne manquait que le Québécois Hugo Houle à l’hôtel de Vitoria-Gasteiz, où logent aussi en banlieue les formations EF Education EasyPost et Uno-X.

« Ce n’est pas la même situation. Je suis vraiment plus confiant et j’avais hâte d’être ici », a expliqué Boivin.

D’abord choisi comme premier substitut l’an dernier, Boivin était arrivé sans ses vélos à Copenhague, juste à temps pour participer à la présentation des coureurs.

Le retrait de l’Israélien Omar Goldstein en raison de la COVID-19 avait fait le bonheur du Québécois. Peinant à trouver son rythme, Boivin s’était toutefois bien battu pour atteindre Paris, mais la maladie l’a empêché de célébrer avec les autres sur les Champs-Élysées en 2022. Toutes ces mésaventures semblent désormais derrière lui.

« C’est un dernier mois complètement différent. Je suis beaucoup mieux préparé, mais il fallait quand même gagner notre place », mentionne le cycliste de 34 ans.

Parcours difficile

Avec les hauts et les bas d’une longue carrière, un premier séjour en World Tour il y a 10 ans, avec Cannondale, et une seconde chance chez Israel-Premier Tech par la suite, Boivin avoue qu’il n’aurait pas osé imaginer participer à trois Tour de France consécutifs après l’âge de 30 ans.

« Non ! Ça n’a pas toujours été facile. Les trois ou quatre dernières années sont les plus belles de ma carrière même si je vieillis. Je n’ai jamais eu autant de plaisir et je suis juste content d’avoir persévéré pendant les moments les plus durs. J’ai du fun et je peux performer sur la plus belle course au monde. Les jeunes peuvent y rêver. »

La cohésion dans l’équipe devrait aussi être à la hauteur des attentes en 2023.

« De répéter les victoires de 2022, ça ne sera pas facile, mais c’est certainement un objectif. On y va avec le couteau entre les dents. Ça commence vraiment difficile au Pays basque ! »

Jouer ses propres cartes

Guillaume Boivin aidera Corbin Strong, mais devrait aussi avoir la chance de jouer sa carte personnelle.

« Je crois beaucoup en ce jeune-là et je crois qu’il est capable de gagner. De mon côté, Hugo nous a montré que c’était possible l’année dernière alors j’aimerais pouvoir me battre aussi avec la bonne échappée. C’est sûr que l’objectif n’est pas juste de finir le Tour. »

En attendant un premier contact avec la foule, Boivin devrait pédaler environ trois heures avec son équipe aujourd’hui. La présentation des cyclistes est prévue en soirée au musée Guggenheim.

« On connaît la passion des partisans du Pays basque », a-t-il terminé, fébrile de voir la foule.