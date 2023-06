Un premier tableau principal en Grand Chelem pour Carol Zhao

Pour la première fois de sa carrière, la Canadienne Carol Zhao fait partie du tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem, elle qui a décroché jeudi son billet pour Wimbledon.

La joueuse de 26 ans a vaincu l’ancienne membre du top 10 de la WTA Coco Vandeweghe à son troisième match des qualifications, l’emportant en deux manches de 7-6(4) et 6-4.

À lire aussi: Entrevue exclusive: Félix Auger-Aliassime avoue souffrir depuis plusieurs mois avant d'amorcer Wimbledon

Précédemment, Zhao était venue à bout de la Britannique Emily Appleton et de la deuxième tête de série, Arantxa Rus.

Face à Vandeweghe, la 166e raquette mondiale s’est surpassée au service par 11 as et un pourcentage de réussite de 82% sur première balle. Elle a remporté 84% des échanges à l’aide de son premier service et elle n’a offert aucune balle de bris à l’Américaine.

Zhao s’était inclinée au deuxième tour qualificatif, cette année, aux Internationaux d’Australie et de France. Son meilleur résultat en Grand Chelem avait été la troisième ronde du tableau préliminaire à Roland-Garros, en 2021.