Une Américaine réclame 10,8M$ au Château Frontenac pour une chute dans les escaliers

Une jeune femme américaine et sa famille poursuivent le Château Frontenac pour 10,8M$ après qu’une chute dans un escalier lui a laissé des séquelles permanentes au dos qui l’empêcheraient de réaliser son rêve de devenir médecin.

Halaina Catherine Basham et sa famille devaient passer des vacances de Noël féériques à Québec en décembre 2019. Or, le 22 décembre, c’est la vie entière de la jeune femme, qui était alors âgée de 18 ans, qui a basculé, selon les prétentions de la poursuite déposée le 6 juin dernier au Palais de justice de Québec.

Photo d'archives Pascal Huot

D’abord installés dans une suite familiale, les Basham ont eu la demande de la direction de l’hôtel de se déplacer et de se répartir dans deux chambres distinctes, situées l’une au-dessus de l’autre. Pour faciliter leurs déplacements au moment de déménager leurs bagages, un employé leur aurait laissé deux cartes d’accès leur permettant de circuler par un escalier de service habituellement réservé au personnel.

C’est dans cette cage d’escalier que la jeune femme aurait glissé sur de la «poudre blanche, dangereusement glissante» qui se trouvait sur les marches. La chute est violente et fracture le poignet de Mme Basham, en plus de la blesser au dos, peut-on lire dans la poursuite.

Séquelles permanentes

Suivant les recommandations d’un médecin québécois contacté par l’hôtel, la famille prend la décision de rentrer rapidement à la maison, dans le Maryland, pour que Halaina puisse y voir un médecin.

Le diagnostic est sévère. Fracture et déchirure ligamentaire du poignet, blessure vertébrale qui a finalement nécessité une opération et dommages nerveux au fessier, aux jambes et aux pieds.

Opérée le 10 mai 2021, la jeune femme doit encore à ce jour se déplacer avec une canne lorsque la douleur est trop intense, allèguent les demandeurs. À certains moments, un fauteuil roulant est nécessaire pour ses déplacements, des contrôles postopératoires ayant démontré qu’il est «clair qu’Halaina souffrira de dommages permanents».

Si les conséquences de la chute sont nombreuses au quotidien, la famille allègue que l’incident a surtout mis fin aux rêves professionnels de la jeune femme. Admise en année préparatoire de médecine et visant «les meilleures universités américaines» afin de devenir chirurgienne orthopédique, voilà qu’elle se retrouve fortement hypothéquée.

C’est d’ailleurs cet aspect qui représente la plus grosse partie de la compensation demandée, soit 7,7M$ en perte de capacité de gains (voir encadré).

«Halaina ne pourra probablement pas réaliser son rêve professionnel [...] n’étant pas en mesure de maintenir une position statique assez longtemps», décrit la famille dans sa requête.

Fautifs

Les Basham mettent en cause la direction du Château Frontenac, estimant qu’elle a failli à son obligation de sécurité en n’assurant pas l’entretien de ses escaliers pour éviter que s’y trouve la poudre blanche ayant potentiellement causé la chute.

«Si la présence d’une poudre blanche glissante dans un escalier destiné aux employés est fautive en soi, il est encore plus téméraire de donner aux clients de l’hôtel accès à cet escalier de service», prétendent les demandeurs.

Représentée par le cabinet Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, la famille poursuit solidairement le Château Frontenac et Accor Group, qui possède la bannière Fairmont. Leur avocat, Me Jean-Sébastien D’Amours, a indiqué au Journal ne pas souhaiter donner d’entrevue, étant donné que l'affaire est devant le tribunal.

Même son de cloche du côté de la direction du Château Frontenac, qui s’abstient de commenter l’affaire, sinon que pour rappeler que «la santé et la sécurité des clients et des employés demeurent la priorité absolue».

Le détail de la poursuite contre le Château Frontenac

Réclamation totale de 10 809 281$

Halaina Catherine Basham – 10 364 281$

Dommages: 350 000$

Perte de capacité de gains futurs: 7 778 421$

Aide à domicile: 410 860$

Coût des soins: 1 000 000$

Provision pour impôt: 500 000$

Frais de gestion: 300 000$

Frais divers: 25 000$

Parents – 220 000$

Dommages: 100 000$ chacun

Frais divers: 10 000$ chacun

Fratrie (2 frères, 1 sœur) – 225 000$