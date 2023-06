Une inspirante mobilisation pour sauver des vies dans Bellechasse

Plusieurs générations de députés, de maires et de citoyens engagés de Bellechasse se sont réunis jeudi afin de souligner 25 ans d’efforts pour parvenir à sécuriser un tronçon de la route 277, où plus d’une centaine de personnes ont perdu la vie pendant des décennies.

En cette ère où l’individualisme, le cynisme et la violence envers les élus font rage, il était touchant d’assister à cette cérémonie. On pouvait y constater à quel point la détermination et l’union peuvent changer les choses au sein d’une communauté.

L’élément déclencheur de cette impressionnante mobilisation, qui a permis d’aménager une route à quatre voies entre Saint-Henri et Saint-Anselme, fut le décès des sœurs Émilie et Rachelle Marceau, en mars 1998.

Marcel Morin, enseignant aujourd’hui retraité qui connaissait personnellement les victimes âgées de 18 et 20 ans, est parvenu à réunir différents acteurs au sein du Comité Action-Sécurité Axe 277-173. Tenace et déterminé, il a mené sans relâche une bataille qui aura duré 25 ans.

Une bataille dans laquelle se sont aussi impliqués les parents des sœurs Marceau, Bibiane Poulin et Eugène Marceau, qui sont devenus en quelque sorte les porte-parole de toutes les victimes et de leurs proches.

Plus grand que nature

L’engagement de ce couple plus grand que nature, qui a marqué le parcours de bien des gens, dont le mien comme journaliste, a aussi contribué grandement à l’aboutissement du projet.

Plusieurs intervenants impliqués dans le dossier en ont d’ailleurs témoigné au cours de l’émouvante cérémonie. «Leur présence a rendu l’urgence plus concrète», a dit André Caron, ancien sous-ministre et ex-directeur du MTQ dans Chaudière-Appalaches.

Une pétition de plus de 35 000 noms a notamment été déposée à l’Assemblée nationale, au début des années 2000. Puis le dossier a continué de cheminer, lentement mais sûrement, et ce, malgré les nombreux changements de gouvernements à tous les paliers. «Chaque fois, il fallait rencontrer les gens et expliquer à nouveau les objectifs», a relaté M. Morin.

Comme ministre libérale, l’élue Dominique Viens a soutenu les démarches à plusieurs égards. Elle a raconté hier comment la photo des sœurs décédées, qu’elle gardait dans son portefeuille, a permis de convaincre son collègue Robert Poëti d’aller de l’avant avec le projet. Et comment le couple Marceau-Poulin a été et est toujours significatif dans sa vie.

En parallèle, des comités contre l’alcool au volant et la conduite dangereuse ont aussi été formés, afin d’éduquer les jeunes.

Ne jamais oublier

Marcel Morin a tenu à souligner les efforts de toutes et tous, afin de «transformer cet accident en levier positif, pour en faire quelque chose de grand pour notre société».

Le tout s’est terminé avec l’inauguration, en bordure de la route 277, d’une œuvre baptisée L’envolée. La sculpture monumentale, surmontée de trois oiseaux, se veut un symbole de liberté, en mémoire de toutes les victimes de cette route autrefois meurtrière. Des personnes qui manquent à leurs familles et amis, et dont la communauté se souviendra pour toujours.