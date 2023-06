Une passion de 50 ans

Photo fournie par D’Orsay

Le 29 juin 1973, il y a donc 50 ans aujourd’hui, Marcel Veilleux (photo), beauceron d’origine, ouvrait au 65, rue de Buade dans le Vieux-Québec face à l’hôtel de ville de Québec, une brasserie bien de son époque, un peu « grano », à la décoration rustique, en pierres des champs, et qui portait le nom de Le Gaulois. Marcel y menait le bal avec sa guitare et ses chansons. Une quinzaine d’années plus tard (1987), la clientèle, les goûts et le propriétaire ont évolué avec le temps, le nom de l’établissement, le menu et le décor changent. Un million $ de rénovations plus tard, le D’Orsay trouvait sa voie définitive avec sa table aux saveurs internationales dans un chaleureux décor de pub européen. En plus de sa brillante carrière de restaurateur, Marcel s’est toujours beaucoup impliqué dans son milieu : vice-président du Super Fan-Club des Nordiques, président de la SIDAC du Vieux-Québec, du Carnaval (1990), de la Fondation canadienne Rêves d’Enfants et de l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ), sans compter sa présence au sein de nombreux conseils d’administration. Homme d’action respecté, père de 4 enfants, impliqué, philanthrope, aimé de tous ses clients, employés, fournisseurs et collaborateurs et de sa conjointe Allyson, Marcel est un homme heureux en affaires et en amour. Voici un montage photo pour les 50 ans de restauration de Marcel Veilleux, véritable passionné, et du D’Orsay

Le 29 juin 1963, Pierrette Pelletier et Jean-Noël Thériault s’unissaient par les liens du mariage en l’église de Saint-Jean-Port-Joli (photo). Le couple qui habite toujours dans sa maison de la capitale de la sculpture sur bois au Canada a eu une vie active bien remplie. Pierrette a travaillé dans plusieurs commerces de détail dans le village, tout en étant mère à la maison, pendant que Jean-Noël a été livreur et représentant en produits de soudures en Chaudière-Appalaches et dans le Bas-Saint-Laurent. Aujourd’hui âgés de 82 et 83 ans, Pierrette aime bien passer du temps avec ses sœurs et Jean-Noël ne pourrait pas se passer de sa terre à bois. Leurs deux enfants Lyne (Michel) et Marc (Danielle), ainsi que les petits enfants Naomy (Maxime) et Shany (Raphael) tiennent à les féliciter encore une fois puisque leurs noces de diamant ont été célébrées en toute simplicité en famille le 24 juin dernier.

Félicitations à Murielle Gauthier et Claude Blanchette (photo), de Québec, qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le 29 juin 1963, après cinq ans de fréquentations, Murielle avait accepté la grande demande de Claude. Leurs 3 enfants et 4 petits-enfants ainsi que tous leurs amis(es) leur souhaitent de passer une excellente journée d’anniversaire.

L’équipe de Québec International (QI) a tenu, le 14 juin dernier, à souligner le 15e anniversaire du président-directeur général, Carl Viel (photo), à la tête de l’organisation. Depuis son arrivée, l’organisation n’a jamais cessé de croître et d’innover, contribuant ainsi en 2022, à des retombées économiques régionales de 1,15 G$. Au cours de l’année 2022, fait Chevalier de l’Ordre national du Mérite de la République française, pour sa contribution exceptionnelle à la relation économique entre la France et le Québec, M. Viel a également favorisé, au fil des ans, la mise en place de grands événements comme le Forum de l’industrie de la santé de Québec, le programme Catapulte, et plus récemment le Rendez-vous d’affaires de la Francophonie. Parallèlement à ses fonctions chez QI, M. Viel est impliqué dans différents comités et organismes caritatifs.

Nicole Scherzinger (photo), chanteuse, danseuse, parolière et actrice américaine, d’origine hawaïenne, 45 ans... Theoren Fleury, joueur de hockey canadien (1988-2003 : Flames — Avalanche — Rangers — Blackhawks), 55 ans... Jean Louis Asselin, grand amateur de pêche au saumon, 67 ans... Pedro Guerrero, joueur de baseball de la République dominicaine (1978-92, Dodgers, Cards), 67 ans... John Boccabella, joueur de baseball, avec les Expos de 1969 à 1973, 82 ans.

Le 29 juin 2022 : Jim Pappin (photo), 82 ans, attaquant qui a joué 14 saisons dans la LNH avec Toronto et Chicago, mais héros de la Coupe Stanley avec les Leafs en 1967... 2021 : Stuart Damon, 84 ans, acteur américain pour son rôle de Craig Stirling dans la série Les Champions... 2021 : Donald Rumsfeld, 88 ans, ancien faucon et chef du Pentagone... 2019 : Claude Lemieux, 67 ans, comédien et metteur en scène québécois... 2018 : Steve Ditko, 90 ans, dessinateur et scénariste américain de comics (co-créateur de Spider-Man)... 2017 : Dave Semenko, 59 ans, le protecteur de Wayne Gretzky avec les Oilers d’Edmonton (LNH)... 2016 : Carl Haas, 86 ans, grand nom du sport automobile américain (Newman-Haas Racing)... 2013 : Sarah Guyard-Guillot, 30 ans, acrobate du Cirque du Soleil... 2013 : Jim Kelly, 67 ans, acteur américain... 2012 : Henry Schimberg, 79 ans, industriel américain, ancien président de Coca-Cola Entreprises... 2008 : Diane Hébert, 51 ans, la 1re Québécoise à recevoir une greffe cœur-poumon... 2006 : Paul Lorrain, 89 ans, physicien québécois de réputation internationale... 1995 : Lana Turner, 75 ans, une des pin-up les plus célèbres des années 1940.