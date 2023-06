Vanlife: 10 campings magnifiques où garer votre van au Québec

Très nombreux sont les campings du Québec qui accueillent les vans et les plus gros véhicules récréatifs. Toutefois, si vous souhaitez profiter de points de vue exceptionnels, de paysages fantastiques et surtout d’emplacements uniques - sans pour autant faire du «camping nomade» ou «boondocking» - , il peut valoir la peine de creuser un peu afin de dénicher quelques pépites à travers la province. Voici 10 campings fantastiques où garer votre van cet été!

COURTOISIE SEBKA/FACEBOOK

Il s’agit d’un autre des campings les plus visités de la province, et on comprend vite pourquoi ! Situé aux abords du Saint-Laurent, l’espace permet d’admirer les marées et les couchers de soleil, mais aussi d’accéder facilement aux parois d’escalade et aux sentiers de randonnée tout près.Famille Migneron, Charlevoix

On retrouve seulement 3 sites pour vans dans cette halte exclusive Go-Van située à même le domaine de la Famille Migneron, des producteurs de fromages, de vins et de spiritueux de Baie-Saint-Paul. Attention : le site est sans services ni électricité.

Photo tirée de la page Facebook du Camping de Carleton-sur-Mer

La ville de Carleton-sur-Mer, dans la baie des Chaleurs, propose un des plus beaux (et des mieux entretenus) campings de toute la région. Situé sur une presqu’île aux bords du barachois, le camping offre un point de vue incomparable sur le phare et le fleuve. Juste à côté, une piste cyclable permet de se rendre en quelques coups de pédale à la rue principale.

PHOTO: S�PAQ / Mathieu Dupuis

Situé en plein cœur du parc national du Bic, près de Rimouski, ce camping de la SÉPAQ permet de profiter de certains des plus beaux couchers de soleil du monde, et au bord du fleuve par-dessus le marché! On y retrouve 10 emplacements avec services, et les sentiers de randonnée et de vélo adjacents permettent de partir à l’aventure sans avoir à déplacer son véhicule.

4. Baie de Beauport Sun Life, région de Québec (Capitale-Nationale)

Dormir en pleine ville, pourquoi pas? À la fameuse Baie de Beauport Sun Life de Québec, on peut poser sa van au bord du fleuve dans un espace de 25 sites sans services ni électricité conçu spécialement pour les vans. Juste à côté, le site évènementiel offre une plage et un terrain de jeu où pratiquer la planche à voile, le paddle board, le yoga, l’escalade et plus encore.

Crédit: André Carrier / Parc de Gros-Cap (Courtoisie / No resale)

Ce camping est un incontournable, et pas pour rien : sa vue imprenable sur les emblématiques falaises rougeâtres des Îles-de-la-Madeleine et sur la mer est l’une des plus belles de toute la région. Vans et tentes y sont accueillies dans des sites bien aménagés avec ou sans services, et l’accès direct à la plage en fait l’endroit idéal pour les amateurs de kayak de mer.

Dans la réserve faunique de Mastigouche, gérée par la SÉPAQ, on retrouve un camping familial charmant qui plaira assurément aux amateurs de pêche. Plusieurs petits lacs bordés par la dense forêt offrent un véritable havre de paix aux campeurs.

C’est tout près de Trois-Rivières que l’on retrouve cette petite île méconnue où il fait bon se poser au bord du fleuve. Là, 10 tout nouveaux espaces sans services sont offerts par le Go-Van Club. Sur l’île, vous pouvez profiter de la plage et d’une piste cyclable, mais aussi d’espaces de jeux pour les enfants, si vous voyagez en famille.

8. Camping du parc national du Mont-Tremblant, Laurentides / Lanaudière

Pas besoin d’aller très loin de la métropole pour profiter de sites de camping exceptionnels. Oui, c’est un gros parc de la SÉPAQ, mais on peut tout de même profiter d’une escapade intime en raison de ses nombreux secteurs et de ses sites rustiques, dont certains sont spécialement aménagés pour les vans et les VR. Le parc est l’endroit idéal pour se balader en canot.

9. Parc national de Plaisance, Outaouais

Ce site géré par la SÉPAQ propose plus de cent emplacements aménagés avec ou sans services dans des campings situés dans le secteur des Presqu’Îles. On y retrouve une faune d’oiseaux étonnante (canards, hérons, balbuzards, bernaches) dû au croisement de la rivière des Outaouais et de la rivière de la Petite Nation et plus de 40 km de sentiers de vélo pour s’amuser.

