Voici ce que vous devez savoir sur les émeutes en France

Les Français se révoltent et protestent depuis deux nuits à la suite du décès d’un adolescent aux mains de la police.

Un policier a ouvert le feu et abattu Nahel M, 17 ans, alors qu'il s'éloignait de la police à Nanterre.

L'officier a déclaré qu'il avait tiré parce qu'il pensait que sa vie était en danger, mais l’homme fait maintenant l'objet d'une enquête officielle pour homicide volontaire.

Que s’est-il passé?

Selon les médias français, la police a d'abord suggéré que l'adolescent, d'origine nord-africaine, dirigeait sa voiture vers eux avec l'intention de leur faire du mal.

Toutefois, des images mises en ligne et vérifiées par l'AFP montrent un officier pointant son arme sur le conducteur par la fenêtre du véhicule et semblent tirer à bout portant alors que le jeune tentait de s’en aller.

Deux autres se trouvaient dans la voiture au moment de la fusillade. L'un s'est enfui tandis qu'un autre, également mineur, a été arrêté et détenu par la police.

Quelles émeutes ont lieu?

Des manifestations se déroulent à travers le pays, y compris dans la banlieue parisienne, à Toulouse, dans le sud-ouest et dans les villes du nord. Des perturbations ont également eu lieu à Amiens, Dijon et St-Etienne, et en dehors de Lyon.

AFP

Des gens ont lancé des feux d'artifice sur la police, incendié des voitures, des bâtiments publics, des poubelles, des scooters de location et des postes de police dans diverses régions.

AFP

La mairie de Garges-lès-Gonesse en dehors de Paris, par exemple, a été incendiée lors d'un incendie criminel. À Mons-en-Barœul dans le nord de la France, la mairie a été incendiée et le maire a déclaré que plusieurs services avaient été «totalement détruits».

AFP

Y a-t-il eu des arrestations?

Au moins 150 personnes ont été arrêtées en raison de leur implication dans les émeutes.

Comment le gouvernement français réagit-il?

Le président Macron a tenu une réunion d’urgence pour discuter de l’ampleur des émeutes. Il a qualifié la fusillade de Nahel d'«impardonnable». Cette affirmation a d’ailleurs provoqué la colère des syndicats de police, qui l'ont accusé de se précipiter pour juger les policiers impliqués.

AFP

Il a déclaré à la presse que «rien ne justifie la mort d'un jeune.»

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que la France avait été témoin «d'une nuit de violence insupportable.»

Comment les autres ont-ils réagi ?

La mère de Nahel, Mounia, s'exprimant dans une vidéo sur les réseaux sociaux, a déclaré qu'ils lui avaient volé son bébé et a exhorté les gens à se joindre à une marche en souvenir de son fils.