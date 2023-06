Repêchage de la LNH: vous auriez pris les 2 meilleurs joueurs de la LHJMQ ou Alex Newhook?

Si vous aviez le choix, vous auriez pris les deux meilleurs Québécois de la LHJMQ disponibles ou Alex Newhook?

• À lire aussi: Aucun joueur de la LHJMQ sélectionné en première ronde

• À lire aussi: Kent Hughes définit David Reinbacher comme un diamant brut

• À lire aussi: Voici ce que vous devez savoir sur David Reinbacher, le premier choix du Canadien de Montréal

Kent Hughes a préféré Newhook, et ces Québécois étaient toujours disponibles après la première ronde, alors que 36 équipes pouvaient parler avant le Canadien en troisième ronde.

Le Canadien avait les choix 31 et 37 et ils les ont échangés pour Newhook.

Ethan Gauthier était le Québécois le mieux classé, entre 15e et 30e, selon les experts.

Étienne Morin, c’est entre 26 et 60.

Mathieu Cataford, c’est entre 30 et 60.

Ainsi, avec les choix 31 et 37, le Canadien était bien placé pour aller chercher deux des trois meilleurs Québécois.

Mais ils se retrouvaient avec le 69e. Ainsi, les deux meilleurs de la LHJMQ, Gauthier et Morin, étaient déjà repêchés quand est venu le tour du Canadien.

D'ailleurs, ironiquement, c'est avec le choix du Canadien que Gauthier a été repêché... par Tampa Bay.

Cataford était disponible avec le choix 69, mais le CH a opté pour un gardien de la Floride.

La réalité, c'est que Montréal n'était pas intéressé par les meilleures Québécois.

Je ne dis pas que c’est mal. C’est juste un fait.

Kent Hughes a plutôt l’air d’un génie depuis qu’il est arrivé à Montréal. Le génie a donc statué que les meilleurs Québécois du repêchage n’allaient pas aider son organisation autant que Newhook, qui a déçu depuis son arrivée dans la LNH.

Le plan de Hughes et les Québécois

Tout le monde aime probablement mieux un club solide sans trop de Québécois qu’un club mauvais avec plein de Québécois. Le CH a un certain devoir de donner plus de chances aux Québécois. Mais pour Hughes, clairement, cette sorte d’obligation ne peut pas changer le plan qu’il est en train de bâtir.

La question, ce n’est pas si Alex Newhook sera meilleur qu’Ethan Gauthier, c’est plutôt si Newhook sera meilleur que Gauthier et Étienne Morin. Car le CH aurait pu prendre les deux.

AFP

C’est facile de jouer au gérant d’estrade. Je n’ai pas regardé intensément Newhook, Gauthier, Cataford et Morin, comme le font les dépisteurs du Canadien.

Mais le Canadien a malheureusement été habile pour nous décevoir en échappant des Anthony Beauvilier (pour Noah Juulsen), William Carrier (pour Jacob de la Rose), Nicolas Roy (pour Lukas Vejdemo), Samuel Blais (pour Nikolas Koberstein) ou Anthony Duclair (pour Connor Crisp). Ces exemples sont plus nombreux que le cas Jonathan Drouin qui n’a pas fonctionné.

Si Gauthier, Morin ou Cataford s’imposent comme des réguliers dans la LNH, tandis que Newhook ne produit jamais plus que 45 points, ce sera triste comme échange.

J’ai parlé à un dépisteur ce matin. Il prendrait Newhook avant Gauthier et Morin. Newhook pourra être dans un top 6 et pas Gauthier, à son avis. Et Morin peut exploser comme défenseur offensif, mais pas autant que Newhook comme attaquant, à son sens. Et ce dernier aura le même âge que le noyau du CH, contrairement aux deux autres qui arriveraient à maturité dans plusieurs années, quand le contrat de Suzuki se terminera, par exemple.

Mais il le reconnaît, ce n’est pas impossible que Gauthier ait plus d’impact que prévu ou que Morin continue d’exploser.

J’écoutais des analystes qui suivent quotidiennement le CH. Ils disaient que le CH ne perd pas grand-chose si ça ne marche pas avec Newhook, ou qu’en d’autres termes on s’en fout un peu des choix 31 et 37, car c’est un coup de dés. Donc que les meilleurs Québécois, ce soient des coups de dés, on s’en fout un peu.

Je suis complètement en désaccord. Il faut que ça marche, Newhook. Imaginez si l'un des Québécois se fait une belle place dans la LNH et que Newhook n’a pas beaucoup d’impact, on va en reparler, de cet échange. Le Canadien se met donc beaucoup de pression avec cette transaction.

Sincèrement, quand j’ai vu l’échange, j’étais plutôt emballé. Je me rappelle ce qui se disait sur Newhook avant son repêchage et ses 102 points en 53 matchs en Colombie-Britannique.

C'est mieux de marcher

Un de mes meilleurs amis, lui, était scandalisé. «Ils ont échangé des choix parfaits pour aller chercher des Québécois. Ils vont encore les ignorer.»

Il connaît son hockey, mais son jugement est teinté. Il n’aime pas vraiment le Canadien. Une année, ils sont trop petits, l’autre année ils ne travaillent pas assez fort et sinon, c’est qu’il n’y a pas assez de Québécois.

Je lui ai expliqué que ça ressemblait à l’échange de Kirby Dach l’an dernier, que ça avait vraiment bien viré comme transaction.

Je ne pense pas que mon ami est tout seul à penser comme ça.

Je ne pense pas que tout le monde s’en fout, du fait que le Canadien a levé le nez sur les meilleurs Québécois. Et ceux que ça déplaît ont le droit de dire qu’on devra s’en souvenir si ça ne fonctionne pas.

Les experts s’entendent pour dire que c’est une année horrible pour les joueurs québécois, mais les meilleurs ont un avenir dans la LNH.