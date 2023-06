MERCIER, Ghislaine Lacombe



Au Centre d'hébergement de Cap-St-Ignace, le 8 juin 2023, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Ghislaine Lacombe, épouse de monsieur Gilbert Mercier. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Lacombe et de feu dame Annie Mercier. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de condoléances.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilbert, ses trois fils : Mario, Jean-François et Bruno (Marie-Christine), ses petits-enfants : Audrey et Ludovick, ainsi que son arrière-petite-fille. Elle était la sœur de : feu Jeannine (feu Roland Emond), Claire (feu Clément Langevin), Lorraine (feu Euchère Lachance), Jacques (feu Jacqueline Leclerc), Guy (feu Aline Roy), Marcel (Louisette Lachaine), feu Madeleine, Pierre (Rolande Guimont), feu Lise (feu Bertrand Boily), Huguette, feu Jean-Louis (Louise Talbot), Jean-Marc (Rolande Brie), Alain (feu Mireille Coulombe), Francine, Danielle (François Gaulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier : feu Lucille (feu Jean Boily), feu Raymonde (feu Jules Panneton), Lise (feu Marcel Blais), Yolande (Charles Blais), Yvonne (feu Stan Marshall), Yvette (Dave Kitchel), Richard, Micheline (feu Jacques Fournier), Pierre et feu André. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, site internet : www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la