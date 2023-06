CLOUTIER, Jean-Guy



À l'Hôpital de Montmagny, le 25 juin 2023, est décédé à l'âge de 85 ans et 9 mois, monsieur Jean-Guy Cloutier, époux de dame Rita Gamache. Fils de feu dame Adéloza Caron et de feu monsieur Aurèle Cloutier, il demeurait à Sainte-Perpétue, comté de l'Islet. Il laisse dans le deuil outre son épouse Rita, ses filles: Julie (Sylvain Gagnon), Guylaine (Frédéric Pelletier) et Manon (Patrice Duguay); ses petits-enfants: Guillaume et Annabelle Cloutier Dubé, Maxime Cloutier Lavoie et Steve Cloutier, Alycia et Zachary St-Pierre, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Félyx, Madyson, Mackenzy, Maezy et Kleo. Il était le frère et le beau-frère de : feu Roger (Aline Chouinard), feu Luc (Gisèle Beaulieu), Lucille, Josephel (Huguette Ratté) et feu Paul-Henri Cloutier (Marie-Berthe Ouellet); de la famille Gamache: feu Yvan (feu Anita Chouinard), Gemma (Claude St-Pierre) et Ghislaine (Paul-Émile Gauvin). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence l'Air du Fleuve de Saint-Jean-Port-Joli, au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et à celui de l'Hôpital Laval pour les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi jour de la célébration à compter de 12h.Ses cendres seront ensuite déposées au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue. La direction a été confiée à la: