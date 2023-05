Nos vedettes harcelées en ligne: 10 trucs pour mieux gérer les trolls

1) Ignorer les insultes et les commentaires négatifs

La comédienne Sarah-Jeanne Labrosse ne va jamais sur Facebook, pas même pour lire les commentaires laissés sur les pages d’émissions dont elle fait partie. «Je ne veux pas le savoir», a-t-elle expliqué au balado de la psychologue Stéphanie Léonard Bien avec mon corps. «Je lis très peu les commentaires depuis toujours», ajoute-t-elle à propos de son compte Instagram.

2) Répondre personnellement aux commentaires inacceptables

Plusieurs artistes ne se gênent pas pour répondre à leurs détracteurs en ligne. L’humoriste Mariana Mazza, par exemple, a pris de soin de répondre à certaines personnes qui commentaient, de manière mesquine, sa prestation en sous-vêtements lors d’un spectacle des Cowboys fringants en janvier dernier. À une internaute qui lui disait qu’elle devrait «se garder une petite gêne», elle a répondu: «Mais non! La vie serait plate Aline! Awey donc! On se slack la snatch!»

3) Bloquer ses détracteurs et limiter ses interventions sur les réseaux sociaux

Des artistes comme Dany Turcotte, P-A Méthot et Ève-Marie Lortie ont admis s’être volontairement faits plus discrets en limitant leurs interventions sur les réseaux sociaux à la suite d’intenses périodes de harcèlement.

4) Publier un message ou une vidéo soulignant son exaspération et appelant à la bienveillance

Guylaine Tremblay a surpris le grand public en publiant un message appelant à la bienveillance – notamment entre femmes – sur Facebook en mars dernier, parce qu’elle était «tannée» de recevoir des critiques sur son physique. La comédienne Bianca Gervais a aussi utilisé ses réseaux sociaux pour dénoncer les commentaires misogynes et sexistes dont elle faisait les frais.

5) Désinstaller les applications des réseaux sociaux sur son téléphone pour ne pas voir les notifications

Excédée des messages et des commentaires injurieux à son égard, Marie-Mai avait désinstallé ses applications de réseaux sociaux de son téléphone cellulaire pendant un moment il y a quelques années.

6) Laisser un tiers (équipe de gérance ou de promotion) gérer ses réseaux sociaux

La chroniqueuse Isabelle Huot a confié au Journal avoir reçu des menaces de mort après s’être prononcée publiquement contre certains régimes. Depuis ce temps, une équipe s’occupe de gérer ses réseaux sociaux pour lui éviter de lire ce genre de commentaires troublants. Elle supervise tout de même les publications.

7) Partager publiquement les commentaires haineux reçus

Il y a deux ans, en pleine pandémie, Véronique Cloutier en a eu assez des messages haineux qu’elle recevait d’un même internaute. L’animatrice a rendu publics les commentaires à la « Fuck you vero t un tas de marde » et autres messages injurieux.

8) Quitter un ou tous ses réseaux et fermer ses comptes

En février dernier, Ariane Moffatt a annoncé qu’elle se retirait de Facebook. Elle en avait assez des «critiques gratuites et dégradantes» sur son apparence physique. Son image était également utilisée frauduleusement pour vendre des produits dits «amincissants». L’animatrice Pénélope McQuade a aussi pris des pauses des réseaux sociaux pour se refaire une santé mentale.

9) Engager un avocat

Ce qu’a fait la comédienne Mariloup Wolfe en 2014 dans son combat contre le blogueur Gab Roy. L’ex-humoriste avait écrit un billet détaillant son désir d’avoir une relation sexuelle particulièrement dégradante et violente avec elle.

10) Porter plainte à la police et au criminel

Mélanie Maynard, Sophie Durocher et Sébastien Delorme ont tous déjà porté plainte à la police pour harcèlement et intimidation. La première, après avoir reçu des photos et commentaires sexuels graves non sollicités par un homme sur ses réseaux et la seconde, à la suite de menaces sévères dans lesquelles un individu souhaitait la voir «être frappée tellement fort qu’elle [allait] se retrouver pendant des années dans le coma». Quant au comédien Sébastien Delorme, une admiratrice obsessive lui a transmis des menaces de mort ainsi qu’aux membres de sa famille.