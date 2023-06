7 adresses pour vivre une expérience gastronomique hors du commun

Pour plusieurs parmi vous, l’heure des vacances sonnera bientôt. Si vous avez en tête de vivre des expériences singulières, mais où la gastronomie sera toujours impliquée de près ou de loin, il est temps de prendre des notes !

Voici quelques destinations au Québec où le bien-être, la musique et même l’art s’invitent à la table pour un moment multisensoriel qui sortira de l’ordinaire.

Moulin Wakefield

Situé à moins de 30 minutes au nord de Gatineau, le village de Wakefield est un petit havre de paix, notamment grâce à son contact direct avec la nature. Si vous séjournez au Moulin Wakefield, ne manquez pas les nombreuses activités proposées, allant de séances de yoga en forêt jusqu’aux sessions de piscines, jacuzzis et sauna. Avant de prendre le souper sur la terrasse donnant sur les chutes d’eau, une petite balade en forêt est de mise, question de se mettre en appétit !

wakefieldmill.com

60 chemin Mill, Wakefield

Strom spa nordique

Depuis quelques années, les complexes Strom spa nordique misent sur une offre gastronomique aussi alléchante que l’expérience thermale. Les restaurants Nord, à l’intérieur des quatre spas Strom, désirent pousser l’expérience « nordique » encore plus loin avec une cuisine d’inspiration scandinave — représentant également notre nordicité —, en mettant de l’avant ingrédients boréaux et artisans d’ici. Plusieurs forfaits y sont d’ailleurs proposés, notamment une expérience thermale en soirée, suivie d’un repas en pleine conscience au restaurant Nord. Massage ou manucure peuvent également venir complémenter l’expérience.

Club Med Charlevoix

Un Club Med au Québec ? Oui, vous avez bien lu ; c’est dans la région de Charlevoix que l’on peut vivre la première expérience de ce genre au Canada (et le premier Club Med quatre saisons en montagne en Amérique). Stratégiquement situé au pied du Massif, vous comprendrez que l’hiver, ce complexe tout-inclus fait le bonheur des sports de glisse. En été, on se donne rendez-vous dans la montagne pour des séances de vélo de montagne, randonnée ou yoga, avant de poursuivre la journée sur l’une des nombreuses terrasses, ou à l’intérieur de la piscine, du jacuzzi ou du spa. Trois restaurants thématiques à volonté, deux bars et de nombreuses activités feront le bonheur autant des petits, que des grands.

Il Bazzali

Davide Bazzali n’est pas que chef — et vous comprendrez très rapidement une fois attablé à son restaurant. Ne restez pas surpris s’il pousse ici et là quelques notes aiguës, tout en abaissant les pâtes fraîches que vous risquez de commander : c’est parce que le chef est également ténor. En alliant ses deux passions, il propose ainsi une expérience unique en ville : la cuisine opéra. Italien d’origine, il rend fièrement honneur à sa patrie en réalisant parmi les meilleurs raviolis à Montréal. Le menu table d’hôte quatre services à moins de 60 $ — incluant une prestation d’un ténor professionnel — reste très raisonnable pour une soirée qui sort de l’ordinaire.

ilbazzali.com

285 rue Beaubien Est, Montréal

Ateliers & Saveurs

Entre collègues, amis ou en famille, si vous cherchez une activité qui sort de l’ordinaire (et qui peut devenir festive très rapidement), pensez vivre l’expérience d’un cours de cuisine, d’un atelier de cocktails ou de dégustation de vins chez Ateliers & Saveurs. Oubliez les cours de cuisine monotones, qui tombent à plat. Cette école de cuisine nouveau genre offre de savoureux moments, merci aux professionnels (chefs, sommeliers, mixologues) autant qualifiés que divertissants. Un verre de vin pour agrémenter votre cours sur la cuisine italienne ? Bien sûr que c’est possible. Si vous êtes d’humeur plutôt festive, il faut se diriger vers les ateliers « 6 à 8 cocktails/tapas », « L’apéro du vendredi », ou « Passeport Cocktails ».

ateliersetsaveurs.com

Ateliers & Saveurs compte trois écoles à Montréal et une à Québec

Ripplecove Hôtel & Spa

Aux abords du lac Massawippi — du côté du village d’Ayer’s Cliff —, l’Hôtel & Spa Ripplecove permet un séjour où il est littéralement possible de mettre son cerveau à « off ». Kayak, piscine, tennis et planche à pagaie sont mis à la disposition entièrement gratuitement, tandis qu’en ajoutant des frais, il est possible de vivre les expériences spa, sauna, ou même de louer un ponton, question d’alterner bain de soleil et bain de lac. Une fois la journée passée, on peut s’installer soit au restaurant quatre diamants Le Riverain, ou au bar Le Cove, pour une soirée moins formelle.

ripplecove.com

700 chemin Ripple Cove, Ayer’s Cliff

La Scala

Le restaurant La Scala est devenu un incontournable de la ville de Québec pour les amateurs de musique classique, opéra et cuisine italienne. Un dimanche par mois et lors d’événements spéciaux, les soirées « Opéra à la Scala » animent le restaurant et accompagnent le menu dégustation 7 services présenté aux convives. Tous les autres soirs de la semaine, c’est à la douce mélodie du piano à queue que vous pourrez savourer pizzas, pasta, escalopes de veau et antipasti ; le petit verre de vin italien sera bien d’adon, je vous le confirme.

restolascala.ca

31 René-Lévesque Ouest, Québec

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.