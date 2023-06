DE LA CHEVROTIÈRE, Lisette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Lisette de la Chevrotière, survenu à St-Raymond le 11 mai 2023, à l'âge de 79 ans. Elle était l'épouse de Jean-Pierre Boulianne, la fille de feu Madelaine Gravel et de feu Paul de la Chevrotière. Elle habitait à Saint-Raymond de Portneuf.Elle laisse dans le deuil sa fille Manon (Pierre Trudel) et son fils André; ses petits-enfants : Josiane, Maxime, Valérie (Patrice Gingras-Matte), Claudia, Francis; ses arrière-petits-enfants : Félix, Maïka, Jaymee, Peyson, Ann-Ély et Léanna; ses frères et ses sœurs : Serge (Marie Lemay), Maryse, Linda (Fernand Hardy), Claudel; les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulianne ainsi que sa belle-fille Isabelle; sa filleule Chantal Laframboise (René Dostie); ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines ainsi que ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre sa sœur Michelle (feu Hervé Laframboise). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à l'équipe des soins palliatifs du 3ième étage de l'Hôpital Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Vous pouvez compenser vos envois de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666.https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.