Arslanbek Makhmudov veut montrer ce qu’il vaut face aux meilleurs

Tout est en place pour l’un des plus gros défis de la carrière d’Arslanbek Makhmudov. Le boxeur montréalais d’origine russe tentera d’utiliser son combat contre Raphaël Akpejiori comme un tremplin.

La pesée a eu lieu vendredi, et le protégé d’Eye of the Tiger Management a montré un poids légèrement plus élevé que son adversaire. Makhmudov a fait osciller la balance à 263,4 lb tandis qu’Akpejiori est monté sur le pèse-personne à 255,5 lb.

• À lire aussi: Arslanbek Makhmudov veut se battre contre Anthony Joshua

• À lire aussi: Grève au Casino de Montréal: Le gala du 27 juillet de GYM repoussé

La veille, à la conférence de presse, le champion des poids lourds de la NABF a réitéré ses intentions, lui qui aimerait notamment affronter Anthony Joshua dans le futur. Makhmudov (16-0, 15 K.-O.) a hâte de se hisser au sommet de sa division.

«C’est mon but, mon objectif, mon rêve, c’est la raison pour laquelle j’ai commencé à boxer à l’âge de 9 ans. J’ai une grande expérience en boxe amateur qui m’a amené chez les professionnels et je suis là pour gagner», a-t-il assuré.

Makhmudov en sera à un premier affrontement aux États-Unis, au Huntington Center de Toledo, en Ohio. Il se frottera à un boxeur qui veut grimper les échelons lui aussi. Les deux hommes mettront en jeu leur dossier sans tache.

«C’est le meilleur boxeur que j’ai affronté dans ma carrière, il est vraiment bon, et je me moque de ce que dise les gens, regardez-le, c’est un boxeur très expérimenté, mais vous savez, pour devenir champion, il faut vaincre les meilleurs et traverser des épreuves et je dois me mettre en position pour réussir ces épreuves», a expliqué Akpejiori (15-0, 14 K.-O).

«C’est une bonne opportunité de montrer ce que je peux faire, et je vais montrer que je suis prêt pour les plus grands, pour les meilleurs et pour me rapprocher encore davantage d’un combat de championnat du monde», a ajouté Makhmudov.

PHOTO FOURNIE PAR TOP RANK

Ce combat a été désigné comme la co-finale du gala de Top Rank. Charles Martin et Jared Anderson termineront la soirée, de nouveau dans la catégorie des poids lourds.