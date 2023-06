Matt Duchene et Blake Wheeler rachetés

De gros noms s'ajoutent au marché des joueurs autonomes. Les attaquants Blake Wheeler et Matt Duchene ont vu leur contrat racheté par les Jets de Winnipeg et les Predators de Nashville, respectivement.

Wheeler, qui a perdu son titre de capitaine des Jets avant la saison dernière, devait mettre la main sur un salaire de 8,25 millions $ en 2023-2024, avant de devenir joueur autonome. Winnipeg devra acquitter une pénalité de 2,75 millions $ sur sa masse salariale lors des deux prochaines campagnes.

«Nous sommes incroyablement reconnaissants envers ses contributions pendant ses 12 années avec la franchise, notamment les sept années où il a été le capitaine des Jets et lorsqu’il a aidé l’équipe à atteindre la finale de l’Association de l’Ouest en 2018», a indiqué par voie de communiqué le directeur général Kevin Cheveldayoff.

«Ç’a été un honneur incroyable et un privilège d’être un Jet de Winnipeg et de représenter cette ville et cette organisation, a réagi Wheeler. Merci à tous pour le soutien, l’amour et l’amitié que vous m’avez montrés ces 12 dernières années et nous avons hâte de soutenir les Jets dans le futur.»

Un sacrifice?

Selon le journaliste de TSN Darren Dreger, les Stars de Dallas seraient maintenant parmi les destinations possibles pour Wheeler.

Ce n’est pas en raison d’un manque de productivité que les Jets ont décidé de se séparer de Wheeler, mais plutôt afin de s’offrir de la marge de manœuvre au niveau salarial. Les attaquants Gabriel Vilardi, Rasmus Kupari et Morgan Barron deviendront notamment joueurs autonomes avec compensation.

L’ailier droit a amassé 55 points en 72 matchs de saison régulière. Le colosse de 6 pi 5 po a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs passeurs du circuit Bettman. Il a réussi deux saisons consécutives de 91 points, en 2017-2018 et 2018-2019.

En carrière, Wheeler s’approche du plateau des 1000 points, en ayant récolté 922 en 1118 parties. Échangé des Bruins de Boston aux Thrashers d’Atlanta en février 2011, il a fait partie de la nouvelle mouture des Jets dès leur retour à Winnipeg.

Duchene aussi

Duchene, 32 ans, avait un contrat valide jusqu'en 2026 avec les Predators, d'une valeur annuelle moyenne de 8 millions $.

«C’est la continuité d’un processus organisationnel qui s’est amorcé à la date limite des transactions – notre désir de changer la formation, de permettre à nos joueurs émergeant de grandir et de se développer, tout en créant de la flexibilité pour bâtir une équipe qui deviendra une concurrente pour la coupe Stanley», a expliqué le futur directeur général Barry Trotz par voie de communiqué.

L'attaquant ontarien a amassé 56 points, dont 22 buts, en 71 rencontres la saison dernière. Il avait connu une résurgence en 2021-2022 avec une récolte de 86 points, dont 43 buts, en 78 matchs.

Outre Duchene et Wheeler, l'attaquant Kailer Yamamoto, des Red Wings de Detroit, et le défenseur Mike Reilly, des Bruins de Boston, ont aussi vu leur contrat être racheté.