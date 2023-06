Centraide Québec et Chaudière-Appalaches: une croissance fulgurante des investissements

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annonçait récemment un investissement de 17 371 041 $ dans 225 organismes et projets communautaires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Il s’agit d’un montant historique qui franchit pour la première fois le cap des 17 millions $. L’annonce a été fait lors de l’événement Notre impact Centraide 2023, au Grand Marché de Québec, qui réunissait plusieurs acteurs clé agissant sur le terrain. L’organisme est d’autant plus fier de connaître une croissance de 45 % de ses investissements au sein de la communauté depuis les cinq dernières années grâce à la force de mobilisation de milliers de donateur. trice. s et d’organisations partenaires.

►Pour en savoir davantage sur les investissements de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches sur l’ensemble du territoire, consultez le centraide-quebec.com.