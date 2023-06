CF Montréal : La série de blanchissages se poursuivra-t-elle?

La dernière fois que le CF Montréal a accordé un but au Stade Saputo, c’est le 15 avril. Ayant finalement fait de son terrain une forteresse, le Bleu-Blanc-Noir mettra sa séquence en jeu samedi, contre le New York City FC.

Dernièrement, les blanchissages s’empilent à Montréal, surtout grâce aux performances de Jonathan Sirois devant le filet. En Major League Soccer (MLS), le CF a réduit au silence les attaques adverses six fois de suite.

• À lire aussi: Mathieu Choinière s’en va au match des étoiles de la MLS

• À lire aussi: Le CF Montréal ne peut capitaliser et fait match nul à Charlotte

«On ne peut pas penser à cette statistique, a admis l’entraîneur-chef Hernan Losada, jeudi, en conférence de presse. C’est important de jouer à notre façon et d’ajouter des points à domicile, devant nos partisans. Si on peut garder le pointage à zéro, bien sûr que ça donne de la confiance.»

L’Argentin avoue que les jeux blancs sont les bienvenus dernièrement, puisque l’attaque est souvent muette.

«Nous ne voulons pas accorder de buts, nous voulons des blanchissages, a rétorqué l’ailier Ariel Lassiter. [...] Ça nous donne des opportunités de marquer, parce que nous savons créer des chances.»

Deux extrêmes

À l’opposé du spectre, le NYCFC n’a toujours pas gagné en 11 parties sur les terrains adverses. La seule autre formation à montrer un bilan aussi faible est le Toronto FC (0 en 10). Un certain historique s’est créé avec le club de la Grosse Pomme l’an dernier, quand celui-ci avait éliminé Montréal en éliminatoires.

«Ils n’ont pas perdu leurs cinq derniers matchs, mais n’ont pas gagné non plus, a rappelé Losada. Ils ont eu des déplacements difficiles à Portland, à Atlanta et à Salt Lake City, et ils ont pris des points. C’est toujours une équipe difficile [à affronter] et avec beaucoup de qualités. On va prendre ce match très au sérieux.»

Néanmoins, la troupe de Nick Cushing n’a pas signé de victoire, à l’étranger comme à la maison, depuis le 22 avril. Le CF Montréal devra rester prudent pour s’assurer que cette série de 12 matchs ne prenne pas fin contre lui.

Dans le vestiaire, la confiance règne.

«Je crois que nous sommes si bons à la maison parce que nous avons un bon état d’esprit et que nous nous disons que peu importe l’équipe qui mettra le pied sur notre terrain, nous pouvons aller chercher les trois points», a assuré Lassiter.

Le match entre Montréal et New York débutera à 19 h 30, samedi. L’équipe québécoise disputera également sa prochaine rencontre au Stade Saputo, le 8 juillet contre l’Atlanta United.