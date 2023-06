Comment gagner 105 000$ par année avec un DEP de ferblantier

Un bon 105 000$ par année. C’est le chèque de paye que peut aller chercher un ferblantier avec un diplôme d’études professionnelles (DEP), selon un passionné qui a repris l’atelier de son père après l’avoir vu exercer ce métier depuis l’âge de sept ans.

«Un apprenti qui sort de l’école va gagner 50 000$ et un compagnon, 85 000$. J’ai des employés qui font 105 000$ avec le temps et demi», partage Joël Chamberland, président de la Ferblanterie Laro D. C, d’une vingtaine d’employés, de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la Capitale-Nationale.

«On a une prime de 50% pour le taux de soir, plutôt que celle de 9% à 13% de la convention collective. On a certains projets également à temps double», ajoute l’homme de 26 ans, qui prendrait volontiers quatre ferblantiers de plus dans son atelier de fabrication de conduits.

Il raconte au Journal que certains projets, plus éloignés, vont même jusqu’à offrir plus de 155$ de plus par jour pour se loger et se nourrir, plus d’autres frais de déplacement.

«C’est relativement payant. Les salaires montent assez vite», résume Joël Chamberland, lui-même ferblantier de profession, qui gère l’entreprise dont le chiffre d’affaires avoisine les cinq millions de dollars.

Ferblantier de toiture métallique, de revêtement extérieur, de ventilation... les secteurs sont divers, poursuit le patron de la PME Ferblanterie Laro D. C.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Au Québec, un emploi sur 20 est lié à la construction, selon la Commission de la construction du Québec (CCQ).

En 2021, plus de 5105 ferblantiers étaient actifs sur les chantiers. Quelque 1021 entreprises sont toujours en mode embauche et les perspectives d’emplois sont jugées «excellentes» avec le diplôme de 1605 heures en poche, toujours selon la CCQ.

Initié à l’âge de sept ans

Pour Joël Chamberland, président de l’atelier de la Capitale-Nationale, le métier n’a plus de secrets parce qu’il est tombé dedans quand il était petit, comme Obélix dans la potion magique du druide Panoramix.

«J’ai commencé à regarder mon père travailler à l’âge de sept ans. J’ai ensuite fabriqué des éléments de ventilation plus tard dans les journées pédagogiques et les vacances estivales. Je voulais être avec mon père», partage-t-il.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

Quelques années plus tard, il a obtenu son diplôme d’études professionnelles (DEP) en ferblanterie.

Aujourd’hui, il dirige l’entreprise familiale et voit bien que les carrières en construction ont plus la cote qu’avant, ce qui est un bon signe vu la pénurie de main-d’oeuvre, qui s’étire comme un élastique.

«Les métiers de la construction ont été mal vus. Les parents et les grands-parents misaient beaucoup sur l’université, qui était un gage de réussite, mais depuis la COVID-19, les gens se rendent bien compte que c’est un bon moteur économique», conclut-il.

–Avec la collaboration de Philippe Langlois