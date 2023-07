Côte d'Azur : 19 choses à faire sous le beau soleil de Nice

Les plages de galets, les petites rues médiévales, les palaces Art nouveau, les édifice Art déco, les terrasses, les jardins, les musées... II y a beaucoup de raisons de partir à la découverte de Nice, dans le sud de la France. Surtout qu'il faut ajouter la cuisine pleine de fraîcheur et le soleil qui brille 300 jours par année.

Au bord de la Méditerranée, au pied des Alpes et tout près de la frontière italienne, «Nissa la bella» est même inscrite à l’UNESCO en raison de son histoire axée sur... le tourisme. Et pas n’importe lequel. Les aristocrates et familles de la haute société (britannique surtout) ont commencé à venir passer leurs hivers à Nice dès les années 1750. Au fil des siècles, la ville s’est développée spécifiquement pour accommoder cette très chic clientèle.

Ce n'est dont pas très surprenant que Nice accueille désormais 5 millions de visiteurs par an!

Voici 19 choses à faire pour se laisser charmer par la belle Nice, porte d'entrée de la Côte d'Azur et 5e plus grande ville de France:

1. Se perdre dans les rues du Vieux-Nice.

Les étroites rues médiévales de la vieille ville de Nice cachent des terrasses, des galeries, des boutiques, des cafés, des églises, des monuments et des siècles d’histoire. De jour comme de soir, on y déambule avec bonheur au milieu des Niçois et des visiteurs.

2. Boire des «piscines» en regardant la Méditerranée.

Du rosé avec des glaçons : ce rafraîchissant nectar appelé «piscine» est populaire depuis longtemps sur la Côte d’Azur! Avec ou sans glace, le vin rosé est d’ailleurs l’apéro de choix sous le soleil de Nice.

3. Flâner sur une plage de galets.

Sarah Bergeron-Ouellet

Érigée le long de la baie des Anges, Nice compte 7,5 kilomètres de plages. Elles sont toutes en galets, contrairement aux plages de sable de Cannes, d’Antibes et d'autres villes de la côte. Typiques!

4. S’attarder au marché de la Libération.

Si vous aimez les marchés locaux, ne manquez pas celui du quartier populaire et animé Libération, qui se déroule en matinée sur la place Général de Gaulle. Les fruits et légumes gorgés de soleil donnent l’eau à la bouche. Pour profiter de l’ambiance, commandez un café sur la terrasse de la brasserie Le Gambetta, juste en face des étals des poissonniers.

5. Faire son jogging matinal sur la Promenade des Anglais...

... et plonger dans la Méditerranée vous rafraîchir ensuite! Iconique, cette promenade bordée de palmiers longe la baie des Anges et ses plages de galets. Elle est aussi bordée par endroits de beaux édifices Art déco et de palais-hôtels imposants. Son nom lui vient de riches touristes britanniques d’autrefois. Un lieu où il faut absolument aller, en joggant ou pas.

6. Manger une vraie salade niçoise.

Vous trouverez ce plat ultra frais partout. Et si votre famille fait la salade niçoise avec des pommes de terre et des haricots (tel que Ricardo lui-même le suggère!), vous constaterez que ce n’est pas la «vraie» version.

7. Grimper sur la colline du Château.

Il n’y a plus de château sur la colline du Château de Nice, seulement des vestiges et un beau parc où se mêler aux familles. Depuis son belvédère à 92 m de hauteur, vous aurez de belles vues sur la ville, la côte et la mer. Assurez-vous d'aller marcher dans le cimetière du Château: ses tombes et sculptures extravagantes vous surprendront.

8. Commander un pan bagnat au Kiosque Tintin.

Spécialité locale incontournable, le pan bagnat, c’est un peu une salade niçoise en version sandwich. Thon, oeuf, légumes frais, huile d’olive, sel et poivre : simple et délicieux. Près du marché de la Libération, dans le quartier du même nom, ceux du Kiosque Tintin attirent les habitués comme les touristes. Commandez, trouvez une table ombragée et savourez!

9. S’installer sous les parasols de la Plage Beau Rivage.

Si certaines plages sont publiques à Nice, plusieurs autres sont réservées aux transats et parasols de clubs ou hôtels privés. Mais vous pouvez louer votre place pour la journée ou encore réserver pour le lunch ou le souper. Notre suggestion: la Plage Beau Rivage, club-resto-lounge-hôtel fondé en 1935.

10. S’acheter un bouquet au marché aux fleurs.

Pour décorer votre chambre d’hôtel ou votre Airbnb, laissez-vous tenter par une gerbe locale dans le marché aux fleurs du Cours Saleya, dans le Vieux-Nice. Il envoûte les passants depuis 1861.

11. Admirer la place Masséna.

Il ne faut pas aller à Nice sans se rendre sur cette place célèbre. Avec son sol noir et blanc, ses façades rouges, jaunes et orangées et ses sculptures perchées signées Jaume Plensa, c’est un des plus beaux endroits de la cité.

12. Déguster une socca tout juste sortie du four à bois.

Si simple et si bon: la socca est une mince galette de farine de pois chiche cuite sur le feu, salée et poivrée. Il faut la déguster bien chaude, dans un kiosque du marché du Cours Saleya par exemple. C’est une spécialité niçoise.

La lumière vive et douce de la Côte d’Azur a attiré un nombre incroyable de peintres et d’artistes au fil des siècles. Découvrir leurs œuvres fait partie de tout voyage digne de ce nom dans la région. À Nice, le musée Chagall fête ses 50 ans cette année, alors que celui dédié à Henri Matisse, ses 60 ans. À voir.

14. Réserver une table au petit Comptoir du Marché.

Dans le cœur vibrant du Vieux-Nice, ce petit resto aux airs rétro propose une cuisine traditionnelle inspirée du marché dans une ambiance chaleureuse, sur de jolies tables en formica ou en terrasse.

15. Magasiner sur l'avenue Jean-Médecin.

Cette grande artère agréable est bordée de magasins internationaux comme Zara, Mango et H&M et d’autres adresses comme les Galeries Lafayette. Vous n'avez pas encore de petite chemise lignée blanc et bleu pour vous promener au bord de la mer? C’est la place où vous en procurer une!

16. Prendre un verre sur la terrasse du Bar de la Dégustation.

Sarah Bergeron-Ouellet

Petit coup de cœur pour la terrasse de ce bar à tapas situé à l'entrée du Vieux-Nice. Jolie sélection de bières, de vins et de bouchées et ambiance sympathique en soirée.

17. Découvrir les œuvres du MAMAC.

Pour une immersion dans l’art des années 1950 à aujourd’hui, c’est au Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice que vous devez passer (au moins) quelques heures. La collection de cette institution comprend plus de 1300 œuvres de 300 artistes.

18. Commander une formule petit-déjeuner sur une terrasse.

Un croissant, un café et un jus d’orange fraîchement pressée en regardant la ville se réveiller? Un petit bonheur à ne surtout pas bouder lors d'un voyage en France.

19. Partir explorer les autres villes et villages de la Côte d’Azur.

Èze et Saint-Paul-de-Vence dans les hauteurs; Cannes et Antibes au bord de la mer; Mougins, Saint-Jean-Cap-Ferrat... le choix ne manque pas dans cette région entre les Alpes et la Méditerranée.

INFOS PRATIQUES

Sarah Bergeron-Ouellet

S’y rendre

Air Transat propose trois vols directs par semaine entre Montréal et Nice jusqu’à la fin octobre (les mardis, jeudis et samedis). Consultez les prix ou réservez ici.

Se déplacer

Nice se découvre bien à pied et en tramway. Il est aussi possible de louer des vélos et des scooters. On suggère la voiture seulement si vous avez envie d’un road trip sur la côte après votre escapade en ville.

Se loger

On a testé (et aimé!) l’hôtel Riviera Nice, un 4 étoiles situé près de la rue Jean-Médecin, de la place Masséna, de la Promenade des Anglais, du Vieux-Nice et de la mer. À noter que l'hébergement coûte cher sur la Côte d'Azur, appartements Airbnb et hôtels confondus.

Préparer son voyage

Le site touristique de la région: www.cotedazurfrance.fr

Ce voyage a été rendu possible grâce à Transat, au Comité régional du Tourisme Côte d’Azur et à Atout France.