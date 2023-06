Elle perd près de 5000$ avec un faux service à la clientèle d’Amazon

Une dame de Terrebonne ne fait plus confiance à la TD ni à aucun service numérique depuis qu’elle s’est fait frauder pour presque 5000$ dans son compte bancaire, en croyant être en lien avec un agent du service à la clientèle d’Amazon.

En avril dernier, Hélène Ménard cherchait sur le site web d’Amazon le numéro de téléphone du service à la clientèle pour se faire rembourser le plein montant d’une livraison de retour. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.

«J’ai perdu patience, alors j’ai utilisé Google et j’ai tapé “service à la clientèle Amazon.ca”. J’ai vu apparaître un numéro, que j’ai composé. J’ai expliqué leur erreur sur le remboursement et j’ai réclamé l’argent qu’on me devait. Le gars m’a dit qu’il y avait un drapeau rouge sur mon compte et que quelqu’un était en train de m’arnaquer», se souvient-elle.

Au bout du fil, l’homme s’est montré rassurant et a dit à Mme Ménard qu’il allait l’aider à corriger la situation. Il lui a demandé différents renseignements, comme son nom et son adresse, et il lui a demandé ensuite de télécharger Quicksupport, une application mobile qu’elle ne connaissait pas et qui a permis au fraudeur de s’infiltrer dans son appareil.

«Il était calme et il était tellement professionnel!» raconte-t-elle.

L'argent disparaît sous ses yeux

Au bout d’un certain temps, Hélène Ménard s’est rendu compte que des centaines de dollars disparaissaient de son compte bancaire.

«Ne vous inquiétez pas, c’est la procédure, madame», lui aurait dit le faux agent du service à la clientèle.

En tout, et en quelques minutes seulement, une dizaine de virements ont été effectués dans son compte bancaire, où le bandit a pu entrer.

«Je capotais ben raide!» raconte la dame, employée de la poste et courtière en immobilier.

Elle s’est rendue chez TD, espérant être remboursée, en vain. Puis, jour après jour, elle a passé des heures au bout du fil à essayer d’obtenir l’aide du service à la clientèle.

«Y a pas de service! Tu entres chez eux et ils te regardent comme si tu étais une criminelle!» considère-t-elle.

Elle s’est aussi rendue au bureau d’Equifax à Montréal pour constater qu’il était définitivement fermé.

«J’avais peur d’appeler quelqu’un parce que si les fraudeurs se font passer pour Amazon, ils sont capables de n’importe quoi!» dit-elle.

Elle n’a pourtant pas eu le choix de téléphoner et s’est retrouvée avec un employé basé au Maroc. L’idée que ses informations personnelles sensibles voyagent aussi loin n’a fait qu’augmenter son angoisse.

La confiance perdue

Hélène Ménard a fermé son compte à la TD et déménagé à la CIBC. Elle voudrait que les compagnies comme Amazon affichent clairement sur leur site web le numéro de téléphone de leur service à la clientèle, afin d’éviter les méprises. Et elle ne se sent plus du tout en sécurité dans l’univers numérique.

«Toutes les compagnies nous envoient sur internet et il faut mettre nos informations personnelles. Je ne veux plus! Nos ordinateurs ne sont pas protégés et les arnaqueurs sont partout. C’est hors de contrôle!» se désole-t-elle.

La banque TD ne peut commenter les situations individuelles et dit «comprendre à quel point les situations de ce type sont difficiles». Elle recommande aux clients de signaler les fraudes et précise que son centre de protection et de conseil contre la fraude fournit des ressources et des outils pour éduquer les clients.