Elton John fait ses adieux et il va me manquer

Il y a une semaine, à 76 ans bien sonnés, le flamboyant et toujours démesuré Elton John livrait son ultime spectacle en sol britannique. Au festival de Glastonbury, un lieu presqu’aussi mythique que lui, une foule en délire de fans a eu droit à du très grand Elton John.

Dès ma jeune adolescence, Elton John, chanteur, pianiste, bête de scène et compositeur d’avant-garde, a pris beaucoup de place dans ma vie. Comme pour tant d’autres de par le monde, c’est certain.

En octobre 1973, la sortie de son album-phare Goodbye Yellow Brick Road a profondément marqué mes 13 ans. Chaque chanson – ma préférée, Funeral For a Friend, me hante encore –, était en soi une œuvre d’art.

Sa voix unique. Ses chansons puissamment évocatrices signées de la plume magique de son ami Bernie Taupin. Ses musiques composées de main de maître. Et déjà, dans chaque opus, cette sensibilité profonde aux injustices sociales et aux laissés pour compte.

Sur la photo un brin défraîchie qui accompagne cette chronique, vous me voyez adolescente dans notre modeste sous-sol de locataires du quartier ouvrier de Saint-Michel. Elton John, de toute évidence, y trônait royalement et sans partage.

Ce sous-sol, c’était mon antre à moi et à mes amis. On y passait des heures à écouter ses chansons. On transcrivait même les paroles à la main pour mieux les mémoriser. Pour mieux s’en imprégner.

Comme le chantait déjà Diane Dufresne, notre diva nationale: «En écoutant Elton John parler d’amour en stéréo»...

Dans mon petit sous-sol

Pour tout dire, dans mon petit sous-sol aux murs de contreplaqué brun laid et son inoubliable divan en velours bleu usé à la corde, les Beatles – découverts sur le tard après leur séparation – avaient aussi droit de cité.

Sans compter, les Rolling Stones, The Doors et John Lennon dans sa vie post-beatlesque.

Depuis, j’ai également découvert Elton John, l’activiste, l’humaniste. L’enfant autrefois blessé durement par un père froid comme une tombe. Elton John, l’homme dont l’orientation sexuelle s’inscrivait en marge d’une société encore intolérante.

Pour les communautés gaies – et par la suite LGBTQ+ –, Elton John est monté au front. Avec dignité et courage. Frappés brutalement par le sida dans les années 80, combien d’hommes gais ont été ostracisés, traités comme des lépreux des temps modernes?

Il a su nous ouvrir les yeux et le cœur

Avec la princesse Diana, sa grande amie, on ne comptait plus ses déclarations et gestes bienveillants. À tout coup, il s’est aussi fait tellement pédagogique.

Il y a quelques jours, avec raison, il s’est encore dit très inquiet de la «vague de colère et d’homophobie» qu’on voit monter aux États-Unis.

Elton John, c’est tout ça. Au lieu de s’asseoir grassement sur ses lauriers et compter sa mégafortune, il continue à nous ouvrir les yeux et le cœur.

Dans sa tournée mondiale d’adieu, Elton John ne passera malheureusement pas par Montréal. Dommage. J’aurais tant voulu courir le voir et l’entendre, encore.

Heureusement, j’aurai toujours le souvenir, planté dans le cœur, de l’avoir vu se donner entièrement sur scène. C’était au Forum de Montréal. En octobre 1995. Quelques semaines avant le référendum.

Pour moi, c’était surtout quelques mois à peine après la mort de ma mère. Ce soir-là, au Forum, devant le vrai Elton John, plus grand que nature, je me suis retrouvée soudainement jeune ado dans mon petit sous-sol de Saint-Michel.

Avec, tout au fond de l’oreille, l’écho de la belle voix de ma maman qui, du haut de l’escalier du rez-de-chaussée, pendant qu’on écoutait un disque d’Elton John, nous appelait à monter pour souper...