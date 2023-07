«C’est restrictif et discriminatoire»: des rabais «injustes» offerts uniquement aux clients qui ont des téléphones intelligents

Un retraité de Sainte-Agathe-des-Monts est en colère contre les grandes chaînes d’épicerie, qui offrent certains rabais seulement aux clients qui ont des téléphones intelligents.

• À lire aussi: Programmes de fidélité: des rabais jugés «discriminatoires» par des clients dans les épiceries

«Je ne suis pas un amateur de technologie. J’ai encore un téléphone flip et je ne vais pas changer d’appareil et doubler ou tripler le coût de mon forfait pour avoir l’article gratuit du vendredi chez Metro», raconte Max Roujeon.

Le retraité de 76 ans fait référence à la promotion «vendredis gratuits» de la chaîne québécoise de supermarchés. Les membres de son programme de fidélité Moi peuvent alors bénéficier d’un article gratuit s’ils ont l’application Metro sur leur téléphone.

Les magasins Super C, qui appartiennent aussi à Metro, encouragent quant à eux leurs clients à présenter l’application à la caisse pour «obtenir une foule de coupons-rabais exclusifs».

Chez IGA, l’application qui vient avec le programme Scène+ «est une porte d'entrée vers des offres exclusives».

«Ça me frustre. C’est restrictif et discriminatoire. C’est facile d’avoir leurs cartes en plastique, même moi j’y arrive. Mais les autres gugusseries, ce n’est pas possible», raconte M. Roujeon.

Ces «gugusseries» excluent au moins un adulte sur cinq au Québec, selon le plus récent portrait numérique des foyers québécois de NETendances.

En effet, le rapport publié en janvier 2023 indique que 83% des adultes possèdent un téléphone intelligent, soit le même pourcentage que ceux qui ont un ordinateur.

Pas seulement les aînés

Il n’y a pas que certaines personnes aînées qui sont mises de côté avec ce genre de politique d’entreprise.

«Les personnes moins fortunées n’ont peut-être pas les moyens de disposer d’un appareil mobile intelligent alors que ce sont elles qui auraient encore plus besoin de ces rabais», décrit le Réseau FADOQ, qui a pour mission de représenter des personnes de 50 ans et plus.

Que ce soit les moins fortunés ou les plus âgés, «c’est dommage qu’une entreprise décide de changer ses façons de faire en laissant de côté une partie de sa clientèle».

«La transition vers le numérique est inévitable, mais il ne faut laisser personne derrière», avertit-on au Réseau FADOQ.

Chez les épiciers, on insiste sur la gratuité des programmes de fidélité et des applications mobiles. «Il faut trouver la façon de rejoindre les gens par les meilleurs moyens possibles», indique Michel Rochette, président pour le Québec du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

Le CCCD est conscient qu’il existe une «fracture numérique» et «c’est pour ça que les circulaires sont encore utilisées et sont utiles».

Le message à ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent est clair: il vous reste le dépliant promotionnel des détaillants.