François Bonnardel: un pilier du gouvernement Legault

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a connu tout un printemps. Visite à Amqui où un sauté a foncé sur des piétons avec sa camionnette.

Il doit déclencher des enquêtes publiques sur le meurtre d’une policière et l’incendie le plus meurtrier en 50 ans à Montréal

Puis il doit se rendre sur les lieux d’inondations majeures, notamment dans Charlevoix.

Finalement, le Québec se retrouve avec des feux de forêt catastrophiques. Il se retrouve un jour en Abitibi, le lendemain au Lac-Saint-Jean. Des milliers de kilomètres parcourus, du stress, des mauvaises nouvelles à recevoir et à annoncer, des décisions difficiles à prendre. Quelle saison!

À chaque occasion, le ministre de la Sécurité publique a fait bien paraître le gouvernement Legault.

Il est probablement un ministre sous-estimé de ce gouvernement. François Bonnardel fait rarement de grandes envolées lyriques ou partisanes. Plutôt discret, il préfère travailler avec les gens et faire avancer ses dossiers sans esclandre.

Qualités humaines

Mais il possède des qualités personnelles et politiques qui sont précieuses ces années-ci et qui, dans certains cas, manquent à la CAQ. Notamment un bon jugement.

Je commencerai en parlant d’une réelle humanité, une empathie naturelle qui a manqué cruellement à l’équipe Legault face au problème du logement. En 2023, la population n’attend plus de miracles des politiciens. Fort d'une présence solide, chaleureuse, combinée à un intérêt sincère pour le drame vécu, François Bonnardel réussit à établir la communication avec les communautés qui traversent des heures difficiles.

Il est aussi un ministre efficace pour coordonner les opérations. On sent bien qu’il a les deux mains dedans, qu’il est au courant des opérations en cours, qu’il a parlé aux personnes concernées. Jusqu’à maintenant, les programmes d’aide arrivent promptement et semblent fonctionner (je reste prudent sur ce dernier point...).

Rassurant

L’expression discréditée lorsqu’on parle des interventions de politiciens en temps de crise, c’est qu’ils tentent de rassurer. Souventes fois, quand un élu commence sa phrase par: «Je tiens à rassurer la population», cela a pour effet de m’inquiéter davantage. Par son ton, son calme, son parler-vrai, le ministre Bonnardel est l’un des rares dont on peut dire qu’il est rassurant.

Plus largement, dans ce parti politique unique qu’est la CAQ, Bonnardel joue un rôle de sage. La majorité des ministres n’ont jamais connu, dans leur carrière politique, un seul sondage où leur parti n’était pas en avance. On n’a jamais vu une équipe politique vivre une aventure aussi peu périlleuse.

Il y a un danger à n’avoir jamais connu l’adversité. François Bonnardel siège à l’Assemblée nationale depuis plus de 15 ans. Il connaît les mauvais sondages, les jours sombres et les défaites électorales. De ce point de vue, il fait partie d’une courte liste qui sauront naviguer lorsque la CAQ connaîtra une vraie tempête.

Même au pouvoir, François Bonnardel est resté bien ancré sur le plancher des vaches.