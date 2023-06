Frères Xhekaj avec le CH: Un voisin l’avait prédit... il y a 18 ans

Le Canadien de Montréal a écrit une belle histoire au repêchage, jeudi, en sélectionnant en quatrième ronde le frère d’Arber Xhekaj, Florian. Un voisin de la famille avait visiblement vu dans le temps.

Sur Twitter, la mère des deux frangins, Simona, a partagé une photo très particulière, vendredi matin. On peut y voir deux oreillers aux couleurs du Tricolore sur lesquels ont été imprimés les noms de Florian et Arber.

This…hand made pillows by our neighbour 18 years ago 🥰 pic.twitter.com/MuyMEbeGcA — Simona Xhekaj (@SimonaXhekaj) June 30, 2023

Pour la petite histoire, il s’agirait de l’œuvre d’un généreux voisin, qui a voulu faire plaisir aux deux jeunes garçons il y a 18 ans. À l’époque, Florian avait tout au plus 1 an et Arber, trois de plus.

Rappelons que les Xhekaj sont nés à Hamilton, en banlieue de Toronto. Ils ont tous les deux évolué avec les Bulldogs dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Arber a effectué ses débuts avec le CH la saison dernière, amassant 13 points en 51 matchs et se démarquant par son jeu physique. Il est rapidement devenu l’un des favoris de la foule au Centre Bell.