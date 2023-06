Innovation majeure: Des soins de la peau personnalisés et rechargeables

Depuis 2018, cette jeune entreprise de Québec issue de l'université Laval propose des soins personnalisés adaptés à chaque individu. Formulés sur commande et expédiés le même jour, les soins personnalisés misent sur la fraîcheur pour offrir un maximum d’efficacité et pour éviter les conservateurs moins bien tolérés par les peaux sensibles. Testés dermatologiquement, hypoallergéniques, végans et sans cruauté, les résultats sont visibles en moins de 28 jours. Avec plus de 50 000 clients actifs et des milliers d'avis 5 étoiles, Omy rayonne déjà à l'international. Avec leurs nouveaux emballages rechargeables, l’entreprise va encore plus loin dans sa démarche environnementale.

