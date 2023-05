Isabelle Huot: des menaces de mort pour s'être prononcée contre le régime keto

En se prononçant publiquement contre le régime keto, la docteure en nutrition Isabelle Huot et chroniqueuse au Journal a reçu des menaces de mort.

«Les autres nutritionnistes me disaient que j’étais courageuse de parler de cela publiquement parce qu’elles avaient peur, raconte-t-elle. Je suis comme cela, je suis transparente et ce n’est pas vrai que je vais m’abstenir de parler de ceci ou de cela par peur des répercussions et des menaces.»

Haine virtuelle

En se faisant un devoir de dénoncer ce régime – ce qu’elle fait depuis des années à la radio, à la télévision et dans ses chroniques –, la cyberintimidation de la part des adeptes du régime cétogène a augmenté au point de créer un climat de haine virtuelle inégalée.

«Des gens ont porté plainte à mon ordre professionnel, on m’a attaqué de toutes les manières possibles, raconte la femme de 52 ans. J’ai reçu des menaces de mort sous forme de messages publics et de messages personnels. On m’a même envoyé des lettres de menaces et d’intimidation écrites à la main à mon bureau. Mes employés ne voulaient plus venir travailler. Ils avaient peur.»

La nutritionniste explique avoir alors complètement décroché des réseaux sociaux.

En 2019, Isabelle Huot a porté plainte à la police. «Ils n’ont pas trouvé ceux qui étaient à l’origine de ces attaques», se désole Mme Huot.