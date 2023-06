Justin Morissette: grand fan de Télé-Québec

Pour Justin Morissette, la télé en famille à l’heure du souper a créé des moments inoubliables. Des souvenirs forts du petit écran québécois, il en conserve beaucoup.

Justin, quelles émissions jeunesse t’ont marqué ?

Les émissions qui m’ont le plus marqué quand j’étais jeune sont Cornemuse, Toc Toc Toc, Kaboum, Zooboomafoo et Les Parent. J’étais un grand fan de Télé-Québec avec ses émissions inter-actives avec les jeunes. Mon émission préférée était de loin Toc Toc Toc. Les personnages étaient attachants, la chanson thème faisait danser mes sœurs et moi, et on se rappelait toujours les petites comptines.

Photo tirée de IMDB

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

L’enchaînement de mes trois émissions préférées à Télé-Québec (Cornemuse, Toc Toc Toc et Kaboum) du lundi au jeudi de 17 h à 18 h 30. C’était l’heure du souper avec mes sœurs, notre rendez-vous quotidien. On s’en souvient encore aujourd’hui. Ça me rappelle à quel point la télé et les émissions jeunesse faisaient partie de nos vies lorsqu’on était petits. Ce sont des moments en famille comme ceux-là dont je me souviendrai toujours.

Photo tirée de IMDB

Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais tout jeune ?

Tous les jours. Les émissions passaient quotidiennement, du lundi au jeudi, donc on ne passait pas une journée sans regarder au moins une de nos émissions. Je pense aussi à Disney Junior ou Télétoon où passaient des dessins animés tôt le matin, ce qui fait qu’on avait toujours quelque chose à regarder, peu importe l’heure.

Dirais-tu qu’il y a un personnage qui t’a influencé ?

Non, pas un en particulier. Je reprenais les expressions et l’attitude de la plupart des personnages que je voyais à la télé quand j’étais plus jeune. Je dirais que Youï [joué par Frédéric Bélanger, NDLR] dans Toc Toc Toc m’a particulièrement marqué. C’est celui que je préférais parce qu’il avait des vêtements bleus.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête ?

La chanson thème de Cornemuse à 100 %. Je la chante encore avec ma famille. C’est sûrement l’une des chansons de la télé québécoise qui représente ma génération. La chanson de Kaboum était pas mal aussi.

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

Je crois que j’aurais aimé jouer un Krashmal dans Kaboum. Ces personnages étaient les plus drôles. Jouer un rôle d’antagoniste dans une histoire jeunesse comme celle de Kaboum doit être un défi très cool à relever.

Quel univers télé voudrais-tu que les jeunes découvrent ?

Idéalement un univers simpliste où la liberté d’expression domine et où les jeunes auraient droit de s’exprimer ouvertement en fonction de leurs goûts et de leurs besoins.

Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Selon moi, la télé jeunesse d’aujourd’hui remplit les mêmes fonctions qu’avant, lorsque j’avais 4 ou 5 ans. Seulement, je crois que le jeune public est moins présent et à l’écoute à cause des plateformes de streaming. Pourtant, notre télé québécoise réussit encore à offrir du contenu divertissant pour les jeunes. Je pense notamment à la nouvelle version de Passe-Partout qui m’aurait sûrement allumé si elle avait joué dans ma jeunesse.

Justin Morissette fait partie de Premier trio, une série basée sur les romans du même titre. Les 13 premiers épisodes sont disponibles sur ICI Tou.tv Extra. Les 13 autres seront accessibles dès le 6 juillet.