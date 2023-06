La créativité québécoise habille les cyclistes d’ici

La garde-robe d’un cycliste rassemble des vêtements mariant à la fois le confort, la performance et le style, comme ces créations québécoises conçues pour les femmes actives.

Osez le Bib

Photos tirées du site web lekklacycling

Le nouveau Bib Premium SR2 de couleur marine que propose Lekkla Cycling convient aussi bien à une pratique du vélo assidue, intense et sur de longs parcours qu’à des sorties plus récréatives. Son tissu haute performance opaque, ses bandes de compression invisibles sans couture à la cuisse, son chamois haute densité longue distance, ainsi que ses bretelles laser monopièce sans coutures ni attaches, en font un vêtement ergonomique qui répond aux plus hautes exigences.

► Prix : 250 $

► Points de vente : lekklacycling.com

Cuissard pour la route

Photo tirée du site web jolieride.com

Porter des vêtements capables de fournir confort et soutien favorise la confiance en soi en éliminant les irritants qui pourraient diminuer sa concentration sur le parcours. Le cuissard Yoga+ de Jolie Ride maximise le bien-être avec sa bande de taille large offrant un ajustement confortable, ainsi que son chamois en gel qui réduit l’incommodité. Ce vêtement de couleur chili reste en place grâce à l’entrejambe de 20 cm et au demi-élastique doux situé au bas des cuisses.

► Prix : 119,99 $

► Points de vente : jolieride.com

Élégante combinaison

Photo tirée du site web peppermintcycling.com

La combinaison Signature Skinsuit de PEPPERMINT Cycling Co. dégage beaucoup de style, contribue à ce que la cycliste se sente bien lorsqu’elle pratique son sport préféré et améliore ses performances. Fabriquée en tissus italiens de haute qualité, la combinaison compte entre autres un coussin de chamois de qualité supérieure, des panneaux légers en maille écologique sur les côtés et sous les aisselles, une fermeture éclair autobloquante, deux poches arrière et des détails réfléchissants.

► Prix : 315 $

► Points de vente : peppermintcycling.com

Maillot à manches longues

Photos tirées du site web bravatriathlon.ca

Dévoilez votre personnalité avec le maillot à manches longues thermal Kaleidoscope Lite de Brava orné de motifs colorés. Son tissu italien brossé de première qualité est doux et épouse chacun des mouvements de la cycliste. Il est léger, respirant, extensible en deux directions et parfait pour les sorties plus fraîches. Le silicone ajouté à l’ourlet maintient le bas du maillot bien en place. Ses détails en velours luxueux sur le col et la poche arrière lui donnent du style, ses trois poches arrière sont bien pratiques et son ruban réfléchissant favorise la sécurité et la visibilité.

► Prix : 200 $

► Points de vente : bravatriathlon.ca

Rouler sans manches

Photos tirées du site web apogee-sports.com

Le maillot sans manches Rolling Lady groupe route de l’entreprise Apogée, fabriqué en tissu italien Apogee Wind Tex 100 % polyester, permet de rouler en se sentant plus légère, les épaules au vent. Il présente un panneau avant tissé léger, résistant au vent et à l’eau, ainsi qu’un panneau arrière respirant laissant la chaleur s’échapper lorsque le mercure grimpe. Ses trois poches arrière avec soufflet gardent les effets personnels des cyclistes près d’elles pendant qu’elles pédalent. Il suffit de baisser la fermeture éclair pour dégager le cou.

► Prix : 99 $

► Points de vente : apogee-sports.com