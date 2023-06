L’Ancienne-Lorette: plus de 60 activités gratuites cet été

La programmation estivale s’éclate à l’occasion du 350e anniversaire de L’Ancienne-Lorette ! Ateliers pour enfants, concerts et spectacles, cirque, cardio plein air, parcs animés et une foule d’autres activités gratuites divertiront toute la famille. De grands événements estivaux marqueront également cette année festive, dont la Course du 350e le 8 juillet, l’unique Souper en vert le 22 juillet et le Festival Lorettain du 17 au 19 août. Les Lorettaines et les Lorettains vous invitent à célébrer avec eux !

►Tous les détails au 350ans.org