Le double en 2 ans

Photo fournie par Diavie

La 2e Randonnée à vélo de Rose, au profit de Diavie et du Camp pour enfants diabétiques de l’Est du Québec (CEDEQ), deux organismes dédiés à la cause du diabète, tenue le 10 juin dernier au parc linéaire Le Grand Tronc à Saint-Rédempteur (Lévis) pour des distances de 36 ou 66 km, a réuni une soixantaine de cyclistes (photo) et permis d’engranger des profits de 10 000 $ soit le double de l’an dernier. Diavie a pour mission d’offrir à la personne diabétique ainsi qu’à ses proches les informations, le support et les outils qui leur permettent de bien comprendre la maladie et de poser les gestes adéquats qui les aideront à mieux vivre avec celle-ci. De son côté, le CEDEQ a pour mission de regrouper de jeunes diabétiques venant de toutes les régions du Québec afin de leur offrir le support d’un groupe et d’une équipe multidisciplinaire pour la gestion de leur diabète dans un contexte d’activités de camp de vacances. Rose Landry, diabétique de type 1, est instigatrice de cette randonnée annuelle qui sera de retour le samedi 8 juin 2024.

En appui au Grenier

Photo fournie par Le Grenier

François Lemieux, président de Lemieux Assurances, accompagné de Serge Raymond, courtier en assurance de dommage au bureau de Lévis, ont remis récemment au Comptoir alimentaire Le Grenier un montant de 1000 $ pour le soutenir dans sa mission d’offrir des services d’aide alimentaire et d’accompagnement à des personnes et des familles du grand Lévis dans le besoin en collaboration avec des partenaires du milieu. Sur la photo, de gauche à droite : Serge Raymond, courtier en assurance de dommage, Lemieux Assurances ; Stéphane Clavet, DG du Grenier ; Yvon Gosselin, président du CA du Grenier ; et François Lemieux, président de Lemieux Assurances. https://comptoirlegrenier.com.

50 ans de mariage

Photo fournie par la famille

Jeanne-Mance Maltais, ex-enseignante pendant plus de 38 ans à l’école Samuel-De Champlain, et Jean Chaumette, installé au Québec depuis 53 ans et que plusieurs ont connu au Manoir St-Castin, au Château Frontenac, et à l’hôtel des Gouverneurs, et qui est toujours actif avec les Importations Activin, célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Marié le 30 juin 1973, le couple a eu deux fils, Philippe (Julie) et François-Xavier, et a deux petits-enfants : Mathilde et Camille (et feu David). Grands voyageurs, ils espèrent encore découvrir quelques coins du monde. Félicitations à vous deux.

Le retour des Arrêts Gourmands

Photo fournie par la TACA

Les membres du CA de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA) ont reçu plusieurs partenaires, élus et artisans, pour le lancement de la saison estivale 2023 des Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches. Encore cette année, le thème Faites un arrêt... près de chez vous sera diffusé, publié et surtout utilisé pour présenter près de 160 arrêts gourmands répartis partout sur le territoire de la région Chaudière-Appalaches et ainsi donner une voix au monde agroalimentaire de la région. Renseignements au www.arretsgourmands.com. Sur la photo, de gauche à droite, rangée avant : Natacha Lagarde, présidente du CA de la TACA, propriétaire d’un Arrêt gourmand, la Ferme des Cent Acres de Lac-Etchemin, et porte-parole des Arrêts Gourmands 2023 ; Isabelle Demers, conseillère municipale à la Ville de Lévis ; Marie-Claude Saint-Pierre et Robert Dion, copropriétaires du resto-bistro Bleu Citron, un Arrêt Gourmand. Rangée arrière : Alexis Bertrand, propriétaire de la microbrasserie le Verso, un Arrêt Gourmand ; Jean-Philippe Jolin, propriétaire de la ferme CAPROJO, un Arrêt Gourmand ; et Samuel Larochelle, ambassadeur des Arrêts Gourmands 2023.

Anniversaires

Photo d’archives

Steve Duchesne (photo), défenseur de la LNH (1986-2002), avec les Nordiques en 1992-93, 58 ans... Michael Phelps, nageur américain 18 fois champion olympique, 38 ans... Ralf Schumacher, ex-pilote de Formule 1 et frère de Michael, 48 ans... Hugues Frénette, comédien et acteur québécois, 50 ans... Mike Tyson, boxeur américain, 57 ans... Sylvie Tremblay, chanteuse et comédienne québécoise, 70 ans... L’honorable Suzanne Fortin Duplessis, députée de la circonscription fédérale de Louis-Hébert (1984-1993) et sénatrice de 2008 à 2015, 83 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 30 juin 2022 : Jean-Guy Gendron (photo), 87 ans, ex-attaquant avec quatre équipes de la LNH, dont les Canadiens de Montréal (1960-61) et de l’AMH, Nordiques 1972-74, et professionnel de golf (Bic à Rimouski et Lac Saint-Joseph)... 2019 : André Jobin, 80 ans, journaliste qui a passé plusieurs décennies à couvrir l’actualité pour les chaînes TVA et LCN... 2017 : Gilles Sioui, 60 ans, auteur-compositeur-interprète natif de Wendake... 2017 : Simone Veil, 89 ans, grande figure de la vie politique en France, survivante de la Shoah... 2013 : Roger Kahane, 80 ans, réalisateur français... 2012 : Éric Gourdeau, 88 ans, haut fonctionnaire québécois (1961-1986)... 2010 : Bruno Côté, 69 ans, peintre figuratif de Charlevoix... 2010 : Pierre Tremblay, 80 ans, homme d’affaires de l’agence Pierre Tremblay... 2009 : Jacques Fauteux, 76 ans, animateur de Radio-Canada... 2005 : Guy Mauffette, 90 ans, homme de radio, comédien et réalisateur... 1978 : Michel Vigneault, 34 ans, lutteur professionnel, frère aîné du lutteur Ricky Martel.