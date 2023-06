L’entrepreneure qui aurait abandonné ses clients au beau milieu de leurs rénos est de retour avec une nouvelle compagnie

L’entrepreneure Karine Breard, qui aurait soutiré des centaines de milliers de dollars à ses clients avant de les abandonner au beau milieu de leurs rénovations, a créé une nouvelle compagnie avec laquelle elle aurait déjà floué une propriétaire.

Marie-Eve Gervais et son conjoint, de Blainville, sont actuellement incapables de récupérer l’avance de plus de 5700$ versés à K Espace Design, la toute nouvelle entreprise de Karine Breard.

Cette entrepreneure a donné bien des maux de tête à des propriétaires qui souhaitaient rénover ou construire leur maison au cours de la dernière année, alors qu’elle dirigeait TP Maison.

Chantiers délaissés, fournisseurs impayés, mises en demeure, signalements à l’Office de la protection du consommateur et plaintes à la Régie du bâtiment du Québec: plus d’une vingtaine de clients, de sous-traitants et d’anciens partenaires d’affaires s’estimant floués s’étaient d’ailleurs confiés à notre Bureau d’enquête, en mars dernier.

Nouvelle entreprise

Marie-Eve Gervais et son conjoint joignent maintenant leurs voix à ce groupe de clients insatisfaits. Le couple, qui souhaitait rénover une bonne partie de son rez-de-chaussée, a connu la nouvelle entreprise de Karine Breard sur Facebook, au début du mois de mai.

K Espace Design – qui ne figure pas dans le Registraire des entreprises Québec – offrait alors en promotion une consultation gratuite avec une designer.

Le 4 mai, Karine Breard se présente donc au domicile du couple et aurait affirmé qu’elle avait une licence valide de la RBQ et qu’elle pouvait prendre en charge la totalité du projet, du design à la réalisation.

«On était enchantés», exprime Mme Gervais.

La designer revient deux semaines plus tard, estime les travaux à quelque 70 000$ et demande un premier dépôt de 5000$ plus taxes pour débuter. Marie-Eve Gervais acquitte cette somme en deux versements, les 19 et 20 mai.

«Fausse représentation»

La cliente entame alors des recherches sur sa nouvelle designer d’intérieur. Sur le web, elle constate que le numéro de licence RBQ au contrat ne renvoie pas à K Espace Design, mais bien à TP Maison (voir autre texte ci-dessous). En tapant ce nom d’entreprise dans Google, elle tombe sur l’article de notre Bureau d’enquête faisant état des clients floués par cette compagnie.

Elle demande immédiatement un remboursement et la résiliation du contrat.

«Il y avait de la fausse représentation, le numéro de RBQ n’est pas le bon», relate Mme Gervais, dont la demande de remboursement est demeurée lettre morte.

Tout comme elle l’aurait fait avec ses clients insatisfaits de TP Maison, Karine Breard aurait cessé de répondre aux messages de Marie-Eve Gervais.

En entrevue avec notre Bureau d’enquête, Karine Breard s’est dite ouverte à rembourser «au moins la moitié» des sommes versées par Marie-Eve Gervais. Le reste servirait à payer son salaire, puisqu’elle aurait «travaillé durant deux semaines sur ses plans», en plus d’un autre «16 heures».

La designer assure aussi qu’un avocat travaille à régulariser la situation de K Espace Design, qui n’apparaît pas dans le Registraire des entreprises.

Pas de licence valide, dit la RBQ

K Espace Design, qui se présente comme un «entrepreneur en cuisines et salles de bains», ne détient aucune licence valide de la Régie du bâtiment du Québec, bien que Karine Breard prétende le contraire auprès de sa clientèle.

La designer a utilisé un numéro de licence appartenant à son autre entreprise, TP Maison, sur le contrat de Marie-Eve Gervais, cette cliente de Blainville qui avait pourtant engagé K Espace Design pour faire ses rénovations (voir texte ci-dessus).

Karine Breard soutient en entrevue que sa licence est valide, qu’importe l’entreprise qu’elle dirige. «C’est moi qui ai fait le cours», a-t-elle affirmé.

La Régie du bâtiment n’est toutefois pas de cet avis. «Le numéro de licence de TP Maison est lié à cette entreprise uniquement», affirme le porte-parole Sylvain Lamothe.

Cette accréditation «ne peut être utilisée par l’autre entreprise, K Espace Design, et laisser croire aux consommateurs qu’elle détient une licence valide», ajoute-t-il.

Notons que la licence de TP Maison est toutefois toujours valide pour cette entreprise, et ce, malgré les nombreuses plaintes logées à la Régie du bâtiment du Québec contre Karine Bréard au cours des derniers mois. La RBQ affirme que son enquête se poursuit dans cette affaire.

Autre plainte à la police

Une autre plainte a été déposée à la police contre Karine Breard, qui n’aurait effectué aucuns travaux chez une propriétaire de Montréal malgré les 11 382 $ qu’elle lui avait avancés.

Fawza Kortbi a retenu à l’automne 2022 les services de TP Maison pour rénover sa cuisine, les travaux étant prévus pour avril et en mai 2023. Comme stipulé au contrat, la cliente a versé d’avance la moitié du montant prévu à la facture de 22 765$.

Sans nouvelle de Karine Breard, la propriétaire l’aurait relancée à la fin avril. La designer aurait alors affirmé que les commandes étaient faites et qu’elle attendait le matériel pour commencer les rénovations.

Mais face aux délais qui s’étiraient et aux commandes qui n’arrivaient toujours pas, la cliente a demandé un remboursement à la fin du mois de mai. Sans réponse satisfaisante de Mme Breard, Fawza Kortbi a porté plainte à la police de Montréal, le 30 mai dernier.

Karine Breard reconnaît avoir accusé du retard dans ce projet – tantôt à cause d’une migraine, tantôt à cause de la COVID-19 –, mais elle soutient que c’est Fawza Kortbi qui «refuse» aujourd’hui sa cuisine. «Elle m’empêche de livrer sa cuisine!», se défend-elle, ajoutant – sans fournir de preuve – qu’elle avait «payé des gens» pour ce contrat.

Déluge de pages web

Une semaine après la publication de notre reportage faisant état des clients insatisfaits de Karine Breard, en mars dernier, la designer a diffusé un communiqué sur la plateforme Issuewire.com, en anglais, dans lequel elle se décrit comme une «entrepreneure accomplie» dans le design et la construction, qui «fait des vagues dans l’industrie» avec son «approche innovante».

Sur son nouveau site, Internet karinebreard.ca – aussi uniquement en anglais –, l’entrepreneure se présente comme une «designer d’expérience axée sur les résultats».

Capture d'écran tirée du site Architizer

«Karine Breard détient 20 ans d’expérience dans le service à la clientèle et offre une expérience client inégalée», soutient la designer qui, rappelons-le, n’a terminé aucun des nombreux chantiers entamés avec son entreprise TP Maison au cours de la dernière année.

Karine Breard a aussi créé au début du mois de mai une panoplie de profils web – toujours en anglais – sur différentes plateformes (Crunchbase, WikiAlpha, Philpeople, Architizer, etc.) sur lesquelles elle fait la promotion de ses services de designer d’intérieur.