Les curés de la rectitude surveillent

Vous vous souvenez des controverses de Kanata et de SLĀV, deux productions de Robert Lepage, en 2018 ? Des wokes avaient crié à l’« appropriation culturelle », ne comprenant rien au principe de base du théâtre, qui est de se mettre dans la peau de l’autre.

Cinq ans plus tard, le Conseil québécois du théâtre s’est assuré qu’aucune autre pièce ne fasse de la vilaine appropriation culturelle et a créé un guide pour apprendre les bons comportements à adopter quand on fait du théâtre.

Croyez-moi, dans cet univers de bisounours rose bonbon, les futures pièces vont ressembler à un épisode édulcoré de Passe-Partout.

UN ESPACE SÉCURITAIRE...

Le guide du Conseil québécois du théâtre consiste essentiellement en une série de questions que l’on doit se poser à chaque étape du processus de création pour tenir compte des « communautés culturelles historiquement colonisées, invisibilisées et subordonnées ». Ce questionnaire est appelé « boussole » (car comme chacun le sait, la boussole indique la bonne direction).

En voici un échantillon.

« Est-ce que mon processus de création semble entamé de manière respectueuse ?

Est-ce que mon projet comporte des œuvres ou des extraits d’œuvres tangibles ou intangibles issues d’une autre culture (poésie, musique, conte) ?

Est-ce que je mesure pleinement l’impact, sous toutes leurs facettes, de ces références ?

Est-ce que je fais référence, mets en scène et/ou représente une personnalité connue issue d’une autre culture que la mienne ?

Le sujet touche-t-il à des enjeux politiques, historiques ou d’actualité comportant de la discrimination/de la violence envers une personne ou un groupe de personnes ?

Malgré mes bonnes intentions, est-ce que ma manière d’aborder certains sujets reproduit un rapport d’inégalité entre les cultures représentées ?

La représentation que j’envi-sage de cette culture est-elle déformée ou teintée par des biais inconscients ?

La manière de représenter cette culture et/ou ceux et celles en faisant partie (texte, scénographie, musique, costumes, jeu) pourrait-elle entretenir ou renforcer certains stéréotypes ?

Est-ce que j’ai consulté des personnes spécialistes issues de la culture que mon projet aborde ?

Est-ce que parmi l’équipe de création se trouvent des artistes et/ou collaborateur.trice.s appartenant à cette culture ?

Ces personnes artistes et/ou collaborateur.trice.s ont-elles une connaissance approfondie de leur culture ? Se sentent-elles légitimes de parler avec et pour cette culture ? Quelles sont les motivations derrière ce choix de collaboration ?

Cette collaboration offre-t‐elle un espace d’échange serein et enrichissant pour toutes et tous ?

Ces personnes ont-elles formellement consenti au rôle que je souhaite leur attribuer dans mon projet ? Leur consentement est-il libre et continu ? Est-ce que j’ai prévu accorder à chacun.e un espace sécuritaire, serein et propice à une parole libre tout au long du processus de création ?

Cette collaboration se fait-elle sans rapport de pouvoir et de domination ? »

Ce guide a été financé par les gouvernements fédéral et provincial et le Conseil des arts du Canada.

PAS UN GUIDE DE BONNE MORALE ?

En entrevue à Radio-Canada, l’auteure du guide, Monia Abdallah, prof à l’UQAM, a déclaré : « Il ne s’agit pas d’un guide de bonne morale, qui dit quoi faire, mais plutôt de pistes de réflexion visant à encourager une collaboration artistique interculturelle “positive”. »

Hahahahahahaha, faites-moi rire !