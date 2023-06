Les plus anciens barmen au monde sont cubains

Quelle est la première chose qui vous vient à l’esprit lorsqu’on dit «Cuba»? Très certainement quelque image reliée au tourisme, aux vacances: mer, plage, chaleur, hôtel, musique, salsa, fiesta, langouste, etc. Mais aussi, bien sûr, chaleur humaine et respect. Aussi tiers monde, blocus, résilience, dignité.

Vous vous souvenez sans doute du barman, pendant vos dernières vacances à Varadero, Cayo Coco ou Holguin. Il est dans son bar, sur le bord de la piscine ou de la plage, et il balance les glaçons dans les airs en les faisant ensuite tomber directo dans le verre. Puis, il s’empare de la bouteille de rhum qu’il fait culbuter dans les airs avant de la reprendre juste à temps... Eh bien, cela s’apprend, c’est un art qui nécessite des heures et des heures de pratique, de passion et de patience. À Cuba, il y a plusieurs écoles de métiers d’hôtellerie et, en général, les employé·e·s qui en ressortent avec un diplôme gagnent bien leur vie, comme un peu partout dans le monde, d’ailleurs.

Jacques Lanctôt

Or, c’est à Cuba qu’on trouve la plus vieille association des barmen et barmaids, appelée Asociación de cantineros de Cuba (ACC). Créée en 1924 par des francs-maçons dont la devise était «Fraternité et Progrès», elle a traversé fièrement toutes les époques et périodes: gouvernements corrompus, dictature, lois de la prohibition étatsunienne, révolution, blocus, période spéciale avec l’effondrement de l’URSS et du Bloc des pays de l’Europe de l’Est, jusqu’à aujourd’hui où, dans quelques mois, en 2024, elle célébrera fièrement son centenaire.

Visiter le local de l’ACC, avenue Paseo, au coin de la 5e Rue, dans le quartier Vedado de La Havane, c’est comme entrer dans la caverne d’Ali Baba. Pour les plus vieux comme moi, c’est pénétrer dans le saint des saints, ou dans la sacristie d’une église, là où se trouvent les réserves d’hosties et de vin de messe, les chasubles et surplis bien empesés, et autres reliques du passé religieux. Entre les collections de sous-verre en carton et de bâtonnets en plastique qui servent à mélanger les boissons concoctées par des barmen professionnels, et devant un bel échantillon des rhums provenant de toutes régions du pays, vous pourrez commander un cocktail laissé à l’inspiration du «mixologue» (nouveau terme, semble-t-il, utilisé au Québec), qui se fera un plaisir d’être «créatif», selon l’inspiration du moment.

Si les mojitos (avec leur traditionnelle branche de hierba buena ou «feuille de menthe»), daiquiris (avec leurs glaçons finement concassés en forme de neige), canchánchara (avec du miel pur) et autres Cuba libre (avec cola local) – toutes des appellations contrôlées – n’ont plus de secrets pour vos papilles habituées à ces cocktails célèbres qui ont fait la réputation internationale de Cuba, ces jeunes barmen ou barmaids se feront un plaisir de vous concocter un cocktail plus personnalisé et inventif.

J’en veux pour preuve un épisode de notre exil à Cuba, au début des années 1970. Comme nous étions plus ou moins désœuvrés au tout début de notre séjour dans l’île socialiste, nous fréquentions assidûment le bar de l’hôtel Deauville, où on nous avait logés temporairement au cours des premières semaines. Le vieux barman expérimenté, qui s’appelait Iglesias, nous préparait toutes sortes de cocktails de différentes couleurs. Il m’est alors venu à l’idée de lui demander de nous concocter un cocktail aux couleurs du drapeau des patriotes québécois: le vert au-dessus (liqueur de menthe), le blanc au milieu (pour le rhum) et le rouge (liqueur de grenadine) en dessous. Pour l’étoile jaune, il suffisait d’une tranche fine d’un fruit exotique qu’on trouve facilement à Cuba, le carambole. C’est ainsi qu’est né le fameux cocktail des Patriotes de 1837, qui connut une brève renommée durant notre séjour à Cuba.

D’ici à l’année prochaine, l’ACC veut organiser une sorte de reality show ou de concours des chefs, venus de différentes parties du monde, où semaine après semaine, des barmen et barmaids compétitionneraient entre eux à coup de cocktails à base de rhum cubain, dans toute sa diversité et intensité, jusqu’à ce qu’un jury choisisse un gagnant final. Une belle manière de célébrer une association centenaire, toujours à la fine pointe de l’innovation, pour notre plus grand bonheur. ¡Salud!