Les travaux de la voie de contournement de Mégantic débuteront à l’automne, promet Ottawa

La voie de contournement de Mégantic devrait finalement voir le jour. La première pelletée de terre aura lieu l’automne prochain, promet le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, en entrevue.

Pourtant, cette saga dure depuis des années. C’était en mai 2018, à quelques mois des élections provinciales, Philippe Couillard et Justin Trudeau promettaient la construction d’une voie de contournement de 133 millions sur 12,8 km, qui devait être inaugurée en 2022 dans le meilleur des scénarios.

Pourquoi autant de retard? Que s’est-il passé? Entrevue avec le ministre Alghabra.

Q. La voie de contournement devait être complétée avant 2023. Pourquoi en sommes-nous toujours là?

R. L'engagement de notre gouvernement était de construire une voie de contournement le plus rapidement possible. Mais ensuite, nous avons vu beaucoup d'inquiétude, d'inconfort et d'hésitation dans la communauté. Et donc nous avons décidé d'être un peu plus patients. Comme nous sommes sur le point d'acquérir des terres, nous voulons être plus délicats dans notre approche pour intégrer les commentaires des gens. Je pense que cet équilibre était nécessaire afin d’être le plus inclusif que possible pendant la réalisation du projet.

Q. Le manque de communication et de transparence est pourtant la principale critique de la communauté sur le terrain. Certains ont appris l’expropriation dans les médias. Comment expliquez-vous cela?

R. Tous les efforts ont été déployés par Transports Canada et notre gouvernement au cours des trois dernières années. J'ai été sur le terrain personnellement, au moins deux fois en deux ans. Nous avions régulièrement un haut fonctionnaire, là-bas, qui rencontrait la communauté, des maires et des fonctionnaires. Nous avons tout fait pour être présents sur le terrain, pour communiquer, être inclusifs. Je comprends que certaines personnes pensaient que nous aurions pu faire plus. Vous savez, nous avons fait de notre mieux.

Q. Croyez-vous que ces critiques sont méritées?

R. Je ne veux vraiment pas minimiser la frustration des gens. Ceux qui disent que nous aurions pu faire plus, je comprends. Mais je peux vous dire que je ne pense pas qu'un gouvernement se soit autant engagé dans la communauté comme nous nous sommes engagés à Mégantic.

Q. Y a-t-il quelque chose que vous auriez fait différemment?

R. Je comprends pourquoi les gens trouvent frustrant – et je trouve parfois frustrant – que lorsque vous traitez d'une question aussi compliquée, le gouvernement ait tendance à utiliser beaucoup de jargon juridique lorsqu'il traite avec le public, par nécessité d’être précis et prudent. Ça peut sembler insensible lorsque vous tentez d’acquérir des terrains pour les exproprier, alors que les gens sont bien sûr attachés à leur terre. Je comprends tout à fait.

Q. Le tracé actuel sera celui qui sera construit? Il n’y a plus de changement possible?

R. Oui, le tracé actuel est celui de la voie de contournement que nous avons choisie après un nombre important de consultations et d'études.

Q. Quand débuteront les travaux?

R. Je pense qu'il serait irresponsable de ma part de vous donner une date précise. Nous sommes toujours en négociation avec le Canadien Pacific et en processus d’expropriation. Le projet doit être soumis à l’Office du transport et nous finalisons un processus pour surveiller la nappe phréatique. Mais le plan est de commencer cet automne. Je pense que pour que la communauté guérisse, les trains doivent arrêter de traverser le centre-ville.

Q. Sachant que l’accident de Mégantic était évitable, est-ce qu’un drame semblable pourrait survenir de nouveau avec les règles en place?

R. Nous avons tiré un bon nombre de leçons de Mégantic. De nombreuses règles ont changé. Je ne dis pas que notre travail est terminé. Nous devons toujours être vigilants. Je peux vous dire que nous faisons tout ce que nous pouvons et je fais personnellement tout ce que je peux pour m'assurer que rien de tel ne se reproduise au Canada.