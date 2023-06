Prix exorbitants: des vols directs de Québec pour Paris à plus de 1600$ cet été

Le prix des billets d’avion a explosé dans la dernière année, mais pas au point de décourager les voyageurs de faire leur valise, car ils sont nombreux à vouloir prendre la poudre d’escampette à l’approche des longues vacances.

Le phénomène porte même un nom, la «revenge travel», en anglais.

«Les gens ont tellement été privés de voyager durant la pandémie que ce n’est pas une augmentation qui va les empêcher de partir et de cocher les destinations qui apparaissent sur leur liste de rêves», affirme Andrée-Ann Déry, porte-parole du CAA-Québec.

L’hôtel, les billets d’avion, les restaurants, tout coûte plus cher. Au CAA, on estime que les hausses varient autour de 20%.

Un billet d’avion en juillet pour un aller-retour Québec-Paris sans escale se vend 1640,67$ sur Air Transat en classe économique, sans bagage enregistré. Et ce n’est pas le plus cher (voir tableau).

Les voyageurs ont soif de découvertes, mais leur retour à la réalité risque d’être assez brutal.

«C’est un drôle de phénomène parce que cette augmentation de la demande, uniquement sur le plan économique, ne devrait pas se manifester, avec les différentes annonces par rapport à l’économie américaine, les pertes d’emploi, la récession qui se profile de plus en plus et l’augmentation phénoménale de l’endettement des ménages», explique pour sa part Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal.

L’engouement pour le voyage s’expliquerait donc par une demande refoulée.

«On étire l’élastique. Tout le monde veut voyager. On veut reprendre le temps perdu: “Au diable les dépenses”», souligne M. Nantel.

Voyages à crédit

Ce dernier s’attend à un contrecoup en 2024-2025.

«La majorité des voyages réalisés par les Canadiens se font à crédit. C’est 70% des voyages qui se font à crédit. Voyager maintenant et payer plus tard», image M. Nantel.

D’après Mme Déry, les voyageurs ne vont pas s’empêcher de partir. Par contre, ils seront plus enclins à faire des compromis sur les activités et le type d’hébergement. Selon le CAA-Québec, le budget moyen par vacancier a même augmenté cette année. Il est passé de 848$ en 2022 à 1043$ en 2023.

«L’industrie se relève elle aussi. L’offre n’est pas nécessairement au même niveau que la demande. Ça implique qu’il peut aussi y avoir des augmentations de prix», poursuit Mme Déry.

Effectivement, pour Jacques Nantel, l’industrie du voyage se porte «très bien», du moins du côté de la demande, qui a retrouvé son niveau de 2019. Pour ce qui est de l’offre, c’est une autre histoire.

«Partout à travers le monde, on arrive difficilement à répondre à cette demande-là. Il y a des problèmes de logistique, de main-d’œuvre et évidemment d’augmentation de coûts d’exploitation, de sorte que les compagnies ont peine à répondre à la demande et cela créé beaucoup d’insatisfaction», a-t-il ajouté.

Du jamais vu pour aller à Paris

Le prix des départs de dernière minute vers Paris est exorbitant cette année.

«Les prix ont atteint des sommets que je n’ai jamais vus depuis que j’ai commencé dans l’industrie», déclare Luc Laflamme, directeur des ventes à Voyage Vasco Spatial, à Québec, qui compte 40 ans de métier derrière la cravate.

Pour les départs de dernière minute vers une destination comme Paris, il faut s’attendre à débourser en moyenne 1600$ durant l’été.

«Ce qui est différent, autrefois, les gens qui réservaient à la dernière minute, avaient de meilleurs tarifs. Maintenant, c’est le contraire», ajoute M. Laflamme.

«Lorsque les tours-opérateurs mettent en vente leurs dates de départ, ils vont offrir un plus bas tarif pour stimuler la demande et graduellement, avec les algorithmes, les prix montent lorsqu’il y a beaucoup de demande.»

En dépit de la hausse du prix des billets d’avion, l’industrie du voyage n’est pas en peine.

«Mettons que les gens se reprennent pour le temps perdu durant la pandémie. Il y a une demande, sans dire anormale, qui est plus grande qu’à l’habitude.»

M. Laflamme souligne que la pandémie n’a plus aucun effet sur les voyages.

«Les gens disent : “Hey, mon Dieu, les prix ont augmenté!”, mais une fois que la réaction est passée, ils se disent que c’est le prix à payer aujourd’hui pour voyager.»

«Ils disent : “on va se serrer la ceinture et on va économiser ailleurs, mais on y va pareil.”»

Habituellement, les voyageurs qui veulent aller en Europe en juillet et en août planifient leurs vacances plusieurs mois à l’avance, dit-il.

«Plus l’avion se remplit, plus les prix montent», ajoute le spécialiste chez Vasco.

En ce qui concerne les prix, M. Laflamme estime que la situation serait bien pire encore si Transat avait été vendue à Air Canada.

Selon le CAA, 69% des Québécois désirent prendre des vacances dans les prochains mois, malgré le contexte inflationniste actuel. Environ 22% prévoient prendre l’avion et 9% veulent aller en Europe pour profiter de leurs vacances.

Des exemples de prix

Air France

1687$ du 23 juillet au 4 août vol direct Québec-Paris

1708,55$ du 23 juillet au 4 août vol direct Montréal-Paris

1794,55$ du 22 juillet au 5 août vol Montréal-Paris incluant autobus de Québec jusqu’à l’aéroport P-E.T.

Air Transat

1633,67$ du 23 juillet au 4 août vol Québec-Paris (avec escale à Montréal)

1640,67$ du 24 juillet au 5 août vol direct Québec-Paris

1250,67$ du 23 juillet au 4 août vol direct Montréal-Paris

1437,67$ du 22 juillet au 4 août vol direct Québec-Londres

1475,58$ du 23 juillet au 4 août vol direct Montréal-Londres

Air Canada

1573,44$ du 24 juillet au 4 août vol Québec-Paris avec escale à Montréal

1423,55$ du 24 juillet au 4 août vol direct Montréal Paris

1571,15$ du 24 juillet au 4 août vol direct Montréal-Londres

2117,06$ du 24 juillet au 4 août vol Québec-Londres (avec escale à Montréal)

Note : Ces prix sont le résultat d’une recherche menée le 28 juin dernier pour une classe économique. La période choisie commence au début des vacances de la construction.